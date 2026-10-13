Logo

Младићи у Хрватској завршили на суду због војног рока: Нису се одазвали на љекарски преглед

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
13.10.2026 11:44

Коментари:

0
Судија држи чекић у судници

Више младића у Хрватској, међу којима су и средњошколци, суочило се с прекршајним поступцима након што се нису одазвали на позиве за љекарске прегледе и психолошка тестирања ради утврђивања способности за служење војног рока.

Док су поједини морали платити новчане казне, други су ослобођени јер није било доказа да су позиве уредно примили.

Електро-Бијељина

Друштво

"Електро-бијељина" спрема мрежу за екстремне олује"

Према писању портала Средња.хр, судови у Хрватској разматрали су неколико случајева неодазивања на обавезне прегледе, а изречене казне и ослобађајуће пресуде показале су колико је у оваквим поступцима важан начин достављања службеног позива.

Један од случајева забиљежен је у Међимурју, гдје је Општински суд у Чаковцу правоснажно казнио средњошколца који се школује за аутолакирера.

Младић се није појавио на заказаном љекарском прегледу и психолошком тестирању, а током поступка признао је прекршај.

Суд му је изрекао новчану казну од 250 евра, узимајући у обзир чињеницу да раније није био кажњаван. Казна је била нижа од прописаног законског минимума од 500 евра.

Необичан случај забиљежен је и у Загребу, гдје је 19-годишњак кажњен јер је преспавао термин заказаног прегледа.

Пред судом је објаснио да се претходне ноћи вратио с путовања те да није успио доћи на вријеме. Навео је и да му надлежни уред није омогућио накнадни долазак.

policija hrvatska

Регион

Посвађала се са момком у аутобусу, па лажно пријавила да ју је отео

Ипак, изречена му је казна од 120 евра, уз додатних 30 евра судских трошкова.

Једнаку новчану казну добио је и студент рођен 2007. године, који је погрешно запамтио датум прегледа. Због тога се појавио дан након заказаног термина.

Међутим, нису сви поступци завршени кажњавањем.

Загребачки суд ослободио је младића који је тврдио да никада није добио позив за преглед. Током поступка утврђено је да је пошиљка остављена у његовом поштанском сандучићу, без потписа којим би се потврдило да ју је лично преузео.

Како није било доказа о уредној достави, суд није могао утврдити његову одговорност за неодазивање.

Сличан случај разматран је и пред судом у Вараждину. Младић који је у вријеме достављања позива радио у Њемачкој оспорио је потпис своје мајке на доставници.

Суд није могао са сигурношћу потврдити да је позив уредно уручен, због чега је и он ослобођен одговорности.

Почетком септембра ослобођен је још један младић који се није појавио на прегледу јер је у том периоду сезонски радио на Чиову.

илу-аутомобил-23122025

Ауто-мото

Четири зимске гуме нису довољне: Шта још морате провјерити на аутомобилу прије зиме

У његовом случају суд је утврдио да се потпис на доставници разликује од његовог, што је довело у питање правилност уручења позива.

Ови случајеви показују да неодазивање на војни преглед у Хрватској може резултирати новчаном казном, чак и када је разлог изостанка погрешно запамћен датум или преспаван термин, преноси ЦрнаХроника.

Истовремено, судске одлуке потврђују да за утврђивање прекршајне одговорности није довољно само доказати да се особа није појавила на прегледу. Потребно је утврдити и да је позив достављен на прописан начин.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

војска

војни рок

Казна

Коментари (0)

Прочитајте више

Одузето оружје

Хроника

Акција ФУП-а у Сарајеву: Пронађени дрога, снајперске пушке и аутоматски пиштољ

3 ч

0
Мађарски премијер Виктор Орбан присуствује завршном скупу владајуће странке Фидес у Будимпешти, Мађарска, 11. априла 2026. године.

Свијет

Орбан о "златном конвоју": Највећи скандал у Европи

3 ч

0
Након хапшења пијан оштетио врата ПС Котор Варош

Хроника

Након хапшења пијан оштетио врата ПС Котор Варош

4 ч

0
полиција дастер службеници МУП-а

Хроника

Ухапшен мушкарац, одузета марихуана

4 ч

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Посвађала се са момком у аутобусу, па лажно пријавила да ју је отео

2 ч

0
Особа вади телефон из женске торбице

Регион

Жена помоћу слушалица пронашла украдену торбицу, грађани савладали лопова

5 ч

0
Надзорна камера у Загребу снимила учитеља како дира ученицу (14)

Регион

Надзорна камера у Загребу снимила учитеља како дира ученицу (14)

22 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Средњошколци малтретирали младића у тржном центру, па снимак објавили на друштвеним мрежама

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

26

Фонд ПИО издао саопштење за пензионере у иностранству

14

21

Грешке због којих се топлота у кући губи, а рачуни за струју расту

14

17

Познато о чему је Путин разговарао са предсједником УАЕ

14

16

Наложена обдукција тијела двојице настрадалих младића

14

06

Цвијановић: Користићу све механизме да очувам уставни капацитет и стабилност Српске

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима