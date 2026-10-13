Младићи у Хрватској завршили на суду због војног рока: Нису се одазвали на љекарски преглед

Аутор:АТВ редакција
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Више младића у Хрватској, међу којима су и средњошколци, суочило се с прекршајним поступцима након што се нису одазвали на позиве за љекарске прегледе и психолошка тестирања ради утврђивања способности за служење војног рока.
Док су поједини морали платити новчане казне, други су ослобођени јер није било доказа да су позиве уредно примили.
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Према писању портала Средња.хр, судови у Хрватској разматрали су неколико случајева неодазивања на обавезне прегледе, а изречене казне и ослобађајуће пресуде показале су колико је у оваквим поступцима важан начин достављања службеног позива.
Један од случајева забиљежен је у Међимурју, гдје је Општински суд у Чаковцу правоснажно казнио средњошколца који се школује за аутолакирера.
Младић се није појавио на заказаном љекарском прегледу и психолошком тестирању, а током поступка признао је прекршај.
Суд му је изрекао новчану казну од 250 евра, узимајући у обзир чињеницу да раније није био кажњаван. Казна је била нижа од прописаног законског минимума од 500 евра.
Необичан случај забиљежен је и у Загребу, гдје је 19-годишњак кажњен јер је преспавао термин заказаног прегледа.
Пред судом је објаснио да се претходне ноћи вратио с путовања те да није успио доћи на вријеме. Навео је и да му надлежни уред није омогућио накнадни долазак.
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Ипак, изречена му је казна од 120 евра, уз додатних 30 евра судских трошкова.
Једнаку новчану казну добио је и студент рођен 2007. године, који је погрешно запамтио датум прегледа. Због тога се појавио дан након заказаног термина.
Међутим, нису сви поступци завршени кажњавањем.
Загребачки суд ослободио је младића који је тврдио да никада није добио позив за преглед. Током поступка утврђено је да је пошиљка остављена у његовом поштанском сандучићу, без потписа којим би се потврдило да ју је лично преузео.
Како није било доказа о уредној достави, суд није могао утврдити његову одговорност за неодазивање.
Сличан случај разматран је и пред судом у Вараждину. Младић који је у вријеме достављања позива радио у Њемачкој оспорио је потпис своје мајке на доставници.
Суд није могао са сигурношћу потврдити да је позив уредно уручен, због чега је и он ослобођен одговорности.
Почетком септембра ослобођен је још један младић који се није појавио на прегледу јер је у том периоду сезонски радио на Чиову.
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У његовом случају суд је утврдио да се потпис на доставници разликује од његовог, што је довело у питање правилност уручења позива.
Ови случајеви показују да неодазивање на војни преглед у Хрватској може резултирати новчаном казном, чак и када је разлог изостанка погрешно запамћен датум или преспаван термин, преноси ЦрнаХроника.
Истовремено, судске одлуке потврђују да за утврђивање прекршајне одговорности није довољно само доказати да се особа није појавила на прегледу. Потребно је утврдити и да је позив достављен на прописан начин.
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