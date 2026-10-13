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Након хапшења пијан оштетио врата ПС Котор Варош

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13.10.2026 10:27

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Након хапшења пијан оштетио врата ПС Котор Варош
Фото: АТВ

Мушкарци Д.М. и Н.Р. из Котор Вароша ухапшени су јуче након физичког сукоба, а након хапшења Д.М. је оштетио улазна врата у ПС Котор Варош.

У ПУ Бањалука наводе да су обојица ухапшени због прекршаја из закона о јавном реду и миру, односно након што су се око 17.20 часова физички сукобили у Котор Варошу.

”Испитивањем на присуство алкохола код Д.М. је утврђено присуство од 1,58 g/kg алкохола у организму. Приликом боравка у службеним просторијама Д.М. је употребом физичке снаге оштетило улазна врата у службеним просторијама ПС Котор Варош, те ће бити испитан и на околности почињеног кривичног дјела оштећење и одузимање туђе ствари”, наводе у полицији.

О свему је обавијештен. дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

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Тагови :

Туча

хапшење

Котор Варош

Оштећење туђе ствари

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