Након хапшења пијан оштетио врата ПС Котор Варош

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарци Д.М. и Н.Р. из Котор Вароша ухапшени су јуче након физичког сукоба, а након хапшења Д.М. је оштетио улазна врата у ПС Котор Варош.
У ПУ Бањалука наводе да су обојица ухапшени због прекршаја из закона о јавном реду и миру, односно након што су се око 17.20 часова физички сукобили у Котор Варошу.
”Испитивањем на присуство алкохола код Д.М. је утврђено присуство од 1,58 g/kg алкохола у организму. Приликом боравка у службеним просторијама Д.М. је употребом физичке снаге оштетило улазна врата у службеним просторијама ПС Котор Варош, те ће бити испитан и на околности почињеног кривичног дјела оштећење и одузимање туђе ствари”, наводе у полицији.
О свему је обавијештен. дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
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