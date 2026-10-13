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Туча у Гламочанима: Један ухапшен, двојица задржана на УКЦ-у

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13.10.2026 10:15

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Туча у Гламочанима: Један ухапшен, двојица задржана на УКЦ-у

Један мушкарац је ухапшен, а двојица су задржана на лијечењу у УКЦ Републике Српске након туче у Гламочанима код Лакташа.

У ПУ Бањалука наводе да је им је јуче у 17.50 часова пријављено да је у Гламочанима у току туча више особа.

”Полицијски службеници су изашли на лице мјеста и утврдили да је дошло до физичког сукоба између Н.П. из Лакташа, те оца и сина Д.С. и Г.С. из Челинца”, наводе у ПУ Бањалука.

На лицу мјеста извршен је увиђај, током којег су пронађени и изузети предмети који се могу довести у везу са извршењем наведеног кривичног дјела.

”Лицу Г.С. је указана љекарска помоћ на УКЦ Републике Српске, док су Д.С. и Н.П. задржани на лијечењу. Након указане помоћи Г.С. је ухапшен и о свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који се изјаснио да се ради о кривичном дјелу учествовање у тучи“. Рад по наведеном је у току”, саопштила је ПУ Бањалука.

Мотив и околности туче нису саопштени.

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Тагови :

Туча

Лакташи

хапшење

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