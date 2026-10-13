Туча у Гламочанима: Један ухапшен, двојица задржана на УКЦ-у

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Један мушкарац је ухапшен, а двојица су задржана на лијечењу у УКЦ Републике Српске након туче у Гламочанима код Лакташа.
У ПУ Бањалука наводе да је им је јуче у 17.50 часова пријављено да је у Гламочанима у току туча више особа.
”Полицијски службеници су изашли на лице мјеста и утврдили да је дошло до физичког сукоба између Н.П. из Лакташа, те оца и сина Д.С. и Г.С. из Челинца”, наводе у ПУ Бањалука.
На лицу мјеста извршен је увиђај, током којег су пронађени и изузети предмети који се могу довести у везу са извршењем наведеног кривичног дјела.
”Лицу Г.С. је указана љекарска помоћ на УКЦ Републике Српске, док су Д.С. и Н.П. задржани на лијечењу. Након указане помоћи Г.С. је ухапшен и о свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који се изјаснио да се ради о кривичном дјелу учествовање у тучи“. Рад по наведеном је у току”, саопштила је ПУ Бањалука.
Мотив и околности туче нису саопштени.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
14
26
14
21
14
17
14
16
14
06
Тренутно на програму