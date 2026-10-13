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Четири зимске гуме нису довољне: Шта још морате провјерити на аутомобилу прије зиме

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13.10.2026 10:58

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Аутомобил у снијегу
Фото: Egor Kamelev/Pexels

Возаче у БиХ и региону од 1. новембра очекује почетак периода примјене правила о зимској опреми. Осим четири зимске гуме, важно је провјерити дубину шаре, припремити ланце за снијег и увјерити се да је аутомобил спреман за вожњу у отежаним временским условима.

С приближавањем зиме, возачи би на вријеме требали припремити своја возила и провјерити да ли испуњавају прописане услове. Зимска опрема није важна само због законских обавеза већ и због сигурности на путевима, посебно када се појаве снијег, лед и поледица.

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Према прописима који се примјењују у БиХ, период зимске опреме траје од 1. новембра до 1. априла. Међутим, зимске гуме нису обавезне сваког дана у том периоду, већ када се због временских услова на путу налазе снијег, лед или поледица.

Четири зимске гуме и шара од најмање четири милиметра

Путничка возила морају имати зимске пнеуматике на сва четири точка када су испуњени прописани услови за њихову употребу.

Посебно је важно провјерити дубину газећег слоја, односно шаре на гумама. Она не смије бити мања од четири милиметра. Вожња с истрошеним гумама може угрозити приањање на мокром и клизавом коловозу, због чега се препоручује да се стање пнеуматика провјери прије почетка зимске сезоне.

Возачима се савјетује и да не постављају зимске гуме само на предње или само на задње точкове. Одговарајући пнеуматици на сва четири точка важни су за стабилност возила и сигурније управљање у зимским условима.

Ана Кокић

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Ланци за снијег такође су важан дио опреме

Зимска опрема не завршава се на гумама. Од 1. новембра до 1. априла, ван насељених мјеста, у БиХ је прописано и посједовање ланаца за снијег или других одговарајућих средстава за повећање приањања на погонским точковима.

Међутим, не морају сви аутомобили имати ланце ако имају одговарајуће зимске гуме на сва четири точка.

За путничка возила прописане су три могућности зимске опреме:

Опција 1: Зимске гуме на сва четири точка.

Опција 2: Зимске гуме на погонским точковима и ланци за снијег или други уређаји за повећање приањања, спремни за постављање на најмање два погонска точка.

Опција 3: Љетне гуме на сва четири точка, с дубином профила од најмање 4 мм, уз ланце за снијег или друге уређаје за повећање приањања, спремне за постављање на најмање два погонска точка

Ланци се постављају када то захтијевају стање на путу и саобраћајна сигнализација. Према наведеним правилима, њихово посједовање није обавезно у насељеним мјестима.

Због тога се возачима препоручује да прије дужег путовања провјере имају ли потребну опрему, посебно ако планирају вожњу кроз планинске предјеле или дионице на којима се снијег и поледица често задржавају.

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Колике су казне за непоштовање прописа?

У БиХ казна за возаче који немају прописану зимску опрему износи 40 КМ. За правна лица казна може износити од 500 до 5.000 КМ.

За друге прекршаје повезане с техничком неисправношћу возила могу се примјењивати другачије казнене одредбе.

Зато је важно разликовати прекршај који се односи на зимску опрему од других могућих прекршаја, као и провјерити важеће прописе прије путовања.

Шта још треба провјерити прије зиме?

Осим гума и ланаца, возачима се препоручује да прегледају:

Акумулатор – ниске температуре могу отежати покретање мотора.

Кочнице и свјетла – морају бити исправни и поуздани.

Брисаче и течност за прање вјетробранског стакла – важно је осигурати добру видљивост.

Расхладну течност – треба провјерити њену отпорност на ниске температуре.

Притисак и стање пнеуматика – редовна контрола доприноси сигурнијој вожњи.

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Ове провјере могу помоћи да се избјегну неугодна изненађења на путу, нарочито током јутарњих мразева и наглих промјена времена.

(РадиоСарајево)

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Тагови :

Аутомобил

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зимске гуме

вожња

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