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Нови удар на џепове возача: Стиже талас поскупљења аутомобилских гума

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12.10.2026 11:49

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Нови удар на џепове возача: Стиже талас поскупљења аутомобилских гума
Фото: Unsplash

Аутомобилске гуме ће још више да коштају возаче. Како сировине за производњу пнеуматика биљеже вртоглав раст на свјетском тржишту, тржиште гума се суочава са озбиљним таласом поскупљења која ће директно погодити крајње возаче.

Према званичним подацима са свјетских берзи, цијене основних компонената попут природног каучука досегле су висине какве нису виђене у посљедњих девет година, што је навело десетине произвођача да подигну цијене својих производа.

Раст цијена сировина на свјетском тржишту

Према подацима кинеског медија ЦЦТВ Финанце, цијена природног каучука на Шангајској берзи термичких уговора достигла је око 2.670 евра по тони.Од почетка године порасла је за више од 28 одсто, достигавши највиши ниво у посљедњих девет година.

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У производњи аутомобилских гума користе се три основне сировине: природни каучук, синтетичка гума и чађ. Све три биљеже раст цијена, што директно утиче на трошкове произвођача.

Према ријечима Ванга Сјаоцаија, директора продаје компаније Схандонг Хуасхенг Руббер, природни каучук поскупио је око 15 одсто од почетка године, док је цијена чађи порасла за више од 75 одсто.

Расту цијена доприносе и синтетичка гума и различити хемијски адитиви, чије су цијене под утицајем кретања на међународном тржишту нафте.

Њихова поскупљења крећу се између 15 и 20 одсто.

Утицај на крајње купце и возаче

Повећани трошкови сировина стварају додатни притисак на индустрију гума, а произвођачи их све чешће преносе на купце.

Због тога би возачи у наредном периоду могли да плаћају више за замјену пнеуматика, преноси Б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Гуме за аутомобиле

поскупљење

Цијене

Ауто

економија

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