Хладна јутра су пред нама: Ево какве нас температуре очекују

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској очекују се хладна јутра ове седмице, а током дана сунчано вријеме уз умјерену облачност и максималну температуру ваздуха до 23 степена Целзијусова на југу, прогноза је Хидрометеоролошког завода Српске.
Око ријека и по котлинама могућа је магла.
Сутра, у сриједу и У четвртак биће сунчано уз малу до умјерену облачност.
Краткотрајна слаба киша локално је могућа у петак, 16. октобра.
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