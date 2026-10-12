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Хладна јутра су пред нама: Ево какве нас температуре очекују

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12.10.2026 11:27

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Јесен клупа дрвеће лишће улица
Фото: АТВ БЛ

У Републици Српској очекују се хладна јутра ове седмице, а током дана сунчано вријеме уз умјерену облачност и максималну температуру ваздуха до 23 степена Целзијусова на југу, прогноза је Хидрометеоролошког завода Српске.

Око ријека и по котлинама могућа је магла.

Сутра, у сриједу и У четвртак биће сунчано уз малу до умјерену облачност.

Краткотрајна слаба киша локално је могућа у петак, 16. октобра.

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