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Радници ''Сарајево-шума'' ступили у штрајк: Незадовољни платама и условима рада

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12.10.2026 12:02

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Фото: Pexel/ Sandin Redzo

Радници у предузећу "Сарајево-шуме" ступили су у штрајк јер нису задовољни платама, условима рада, а није им исплаћен регрес.

Производња у овој фирми обустављена је и због питања у вези са пријемом нових радника, те висином примања запослених који обављају производне послове.

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Радници тврде да су њихове плате знатно ниже у односу на просјечну плату у КС, упркос физички захтјевним пословима које свакодневно обављају, те очекују конкретне потезе управе предузећа и рјешавање питања због којих је обустављен рад.

За сада није познато колико ће штрајк трајати, ни када би се радници могли вратити својим редовним пословима, преносе федерални медији.

(Срна)

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Сарајево

Сарајево-шуме

Кантон Сарајево

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