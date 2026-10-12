Радници ''Сарајево-шума'' ступили у штрајк: Незадовољни платама и условима рада

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Радници у предузећу "Сарајево-шуме" ступили су у штрајк јер нису задовољни платама, условима рада, а није им исплаћен регрес.
Производња у овој фирми обустављена је и због питања у вези са пријемом нових радника, те висином примања запослених који обављају производне послове.
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Радници тврде да су њихове плате знатно ниже у односу на просјечну плату у КС, упркос физички захтјевним пословима које свакодневно обављају, те очекују конкретне потезе управе предузећа и рјешавање питања због којих је обустављен рад.
За сада није познато колико ће штрајк трајати, ни када би се радници могли вратити својим редовним пословима, преносе федерални медији.
(Срна)
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