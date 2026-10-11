Не престају покушаји отимачине имовине СПЦ

Аутор:Весна Азић
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Православни Храм Светог Илије у Градачцу у власништву је непостојећег титулара "Источне православне црквена општине у Градачцу". Земљиште око њега, уписано је на "државу".
Коју то државу и по којем основу, није наведено. Спорни упис извршен је 2008. године у Општинском суду у Градачцу. Умјесто да утврде стварног власника, суд је, тврде у Одбору за заштиту права Срба у ФБиХ, посегнуо за називом из аустроугарског периода, који је кориштен од 1881. до 1918. године.
По свему судећи, а у складу са чланом 64. Закона о земљишним књигама Федерације БиХ и начелом службене провјере и истраживања чињеница, општински суд у Градачцу је, по службеној дужности, био у обавези да ради утврђивања власништва провјери катастарско стање и документацију.
"Онда у Суду имамо проблем, или су људи неуки или су малициозни. По закону, по службеној дужности сте били обавезни да проведете поступак утврдите чињенично стање, на основу катастра. У катастру је уписана СПЦ. Нико није будала, ми видимо шта се дешава... И у Мостару и у Зеници уписују државу. Шта им је то држава ? Је ли то кантон, општина, ФБиХ? Шта им је држава? Држава БиХ нема власништво", рекао је Ђорђе Радановић, предсједник Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ.
Република Српска
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Да проблем са спорним уписима имовине СПЦ постоји признају и у МРВ БиХ. Под изговором ткзв. хармонизације земљишних књига и катастра, чак се и богомоље уписују на органе управе и друга правна лица. Од судова траже да убрзају поступке, досадашњу праксу обуставе, и заштите стварне власнике.
"Међурелигијско вијеће у Босни и Херцеговини добија све чешће пријаве оваквих дешавања те овим саопштењем апелује на државне и управне органе у цијелој држави, на свим нивоима, да зауставе и дефинитивно прекину овакву праксу и у интересу правне сигурности пред законом, коначно имовину врате у посјед стварним власницима", наводи се у саопштењу Међурелигијског вијећа БиХ.
Остаје нејасно да ли се ради о погрешном називу истог правног лица у овом случају СПЦ, или је уписано потпуно друго правно лице, став је правника. У сваком случају треба провјерити и да ли је такво правно лице икада регистровано у ФБиХ. Уколико јесте, онда би се требао водити спор око власништва. Нема сумње у то СПЦ свакако може доказати континуитет свог постојања. Посебно имајући у виду да власничка права не застаријевају.
"Поступци не могу бити ограничени временским трајањем, без обзиром да ли је упис извршен 2008. 2018. или неке друге праве године. Тако да нико не може одузети неком власничко право. Оно што је сигурно јесте да ФБиХ покушава на све могуће начине ограничити власничка права Србима који су раније били носиоци тог права, или ’пак СПЦ. То је нешто чиме се требају бавити све надлежне институције", рекао је Милан Петковић, правник.
Спорни уписи српске имовине у Федерацији нису новост. На њих годинама упозоравају и представници Срба из региона. Случај у Градачцу још је један повод да се провјери колико је такве имовине у земљишним књигама евидентирано под другим називима и титуларима.
"Надлежне институције Федерације БиХ имају обавезу да хитно предузме конкретне мјере како би се зауставили напади на Србе и њихову имовину и обезбиједила пуна безбједност и равноправност. Вријеме је да се престане са ћутањем и затварањем очију пред овим дугогодишњим проблемом", рекао је Миодраг Линта, предсједник Савеза Срба из региона.
Најоштрије су овај покушај отимања имовине Српске православне цркве у Градачцу осудили и у РУГГИП-у. На располагању су кажу СПЦ с циљем заштите црквене имовине.
"РУГИПП је реализовала закључак са састанка Интерресорне радне групе и омогућила је у свим својим подручним јединицама и канцеларијама, којих има 64 на територији Републике Српске, пружање бесплатне правне помоћи с циљем заштите имовине и права Срба и СПЦ из ФБиХ. Заједно са члановима Интерресорне радне групе РУГИПП ће учинити све да се одбрани и заштити имовина српског народа и СПЦ у ФБиХ", саопштено је из РУГИПП-а.
Из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ најављују документовање спорних уписа и достављање прикупљених доказа међународним институцијама. Траже да се црквена имовина упише на стварног власника, а одговорни објасне како су извршени апсурдни уписи.
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