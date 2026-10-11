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Воћари у проблему: Врућине спалиле овогодишњи род воћа

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11.10.2026 10:18

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Воћари у проблему: Врућине спалиле овогодишњи род воћа
Фото: Pixabay

Повећање квоте за извоз јабука и крушака из БиХ у Руску Федерацију позитивно је за домаће воћаре, али због лошег квалитета овогодишњег рода неће бити искоришћене одобрене количине од 14.270 тона јабука и 6.405 тона крушака, изјавио је предсједник Удружења воћара Републике Српске Драгоја Дојчиновић.

Руско тржиште, које је отворено за нас, изузетно је добро, али ћемо, нажалост, ове године имати рекордан род, а лош квалитет, па ће количине за извоз бити мање од планираних – истакао је Дојчиновић.

Он је навео да лиценце за извоз имају два произвођача из Републике Српске и један из Федерације БиХ.

Дојчиновић је додао да би воћари могли имати проблема и са пласманом на домаће тржиште због притиска увозног воћа.

"Више од 50 одсто наше производње је лошијег квалитета због временских неприлика. Имали смо срећу да није било мраза, али су високе температуре изазвале велике ожеготине на плодовима, који су остали ситни и лошег квалитета", рекао је Дојчиновић.

Он је нагласио да ће воће углавном завршити у прерађивачкој индустрији, посебно крушке, од којих је око 90 одсто намијењено преради.

"Руска Федерација углавном тражи јабуку сорте ајдаред, коју имамо на око 300 хектара. Она је доброг квалитета, али морамо нешто оставити и за домаће тржиште. Можда ћемо имати неколико хиљада тона за извоз, највише до 10.000 тона воћа", навео је Дојчиновић.

Према његовим ријечима, овогодишњи род процијењен је на око 40.000 тона воћа, од чега ће од 30 до 40 одсто бити усмјерено у прераду.

"Берба још није завршена јер је успорена због лошег квалитета плодова. Оптимални рок за завршетак је почетак новембра", закључио је Дојчиновић.

БиХ је за овогодишњи род одобрен извоз у Руску Федерацију од 14.270 тона јабука и 6.405 тона крушака, док је претходне године одобрена квота износила 4.000 тона јабука и 1.000 тона крушака.

(Срна)

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Тагови :

Воће

Воћари

Воћарство

Увоз

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