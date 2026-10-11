Данас четири референдумa у Словенији: Оворено око 3.000 бирачких мјеста

Аутор:АТВ редакција
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Бирачи у Словенији данас ће гласати на једном законодавном и три консултативна референдума, а од 7.00 часова јутрос отворено је више од 3.000 бирачких мјеста, пренијели су словеначки медији.
Гласање се одвија и у иностранству на 30 бирачких мјеста у дипломатско-конзуларним представништвима, преноси РТВ Словеније. Бирачи морају са собом да понесу на бирачко мјесто лични документ, а прије гласања морају да се потпишу у бирачки списак за сваки референдум посебно, након чега добијају гласачке листиће.
Бирачи сами одлучују на колико референдума желе да гласају, али Државна изборна комисија (ДВК) истиче да на бирачком мјесту могу гласати само једном, заокруживањем "за" или "против".
Бирачи на законодавном референдуму одговарају на питање да ли су за спровођење Закона о измјенама и допунама Закона о парламентарној истрази, који је Народна скупштина усвојила на сједници 26. маја 2026. године. Закон ће бити одбачен на референдуму ако против њега гласа већина бирача под условом да против гласа најмање једна петина свих бирача са правом гласа.
Још три референдума на којима ће се Словенци данас изјашњавати су консултативног карактера.
Бирачи гласају, између осталог, о томе да ли су за укидање обавезног плаћања доприноса за програме Радио-телевизије Словенија. Друго референдумско питање гласи: "Да ли сте за то да се право на новчану социјалну помоћ за радно способна лица која немају објективне препреке за рад услови активним обављањем друштвено корисног рада?".
Такође, грађани Словеније данас ће се изјаснити о питању да ли би грађани те земље или других земаља чланица Европске уније требало да имају право гласа на локалним изборима, али не и грађани трећих земаља. Дјелимични незванични резултати референдума биће објављени вечерас, а први подаци биће објављени на веб страници Државне изборне комисије после 20.30 часова, преноси Танјуг.
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