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Жену заробио у кући, силовао је и приморавао на сексуалне односе са другима за новац

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09.10.2026 19:53

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Мушкарац Р.Г. из Берана ухапшен је због сумње да је заточио жену у кући, силовао је и приморавао на сексуалне односе са другим лицима за новац, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.

Из полиције су навели да је ухапшени оперативно интересантна особа и да му се на терет ставља кривично дјело трговина људима у стицају са кривичним дјелом силовање, на штету пунољетне женске особе.

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Полиција сумња да је Р.Г. кривична дјела извршио на начин што је од 2. до 5. септембра под присилом, противно њеној вољи, држао оштећену у кући коју користи, ради њене сексуалне експлоатације.

"Он је, како се сумња, у наведеном периоду, над њом у неколико наврата извршио силовање, а такође је приморавао и на сексуалне односе са другим лицима за што је узимао новац", пише у полицијском саопштењу, преноси Срна.

Кривично дјело откривено је на основу оперативног рада полицијских службеника, преносе црногорски медији.

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Осумњичени Р.Г. је, уз кривичну пријаву, приведен надлежном државном тужиоцу у Вишем државном тужилаштву у Бијелом Пољу.

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Тагови :

Црна Гора

Беране

ухапшен мушкарац

Силовање

Полиција

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