Дјечак пиштољем пријетио да ће извршити масакр у школи! Драма у Ријеци

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Хрватска полиција интервенисала је у Средњој економској школи Мије Мирковића у Ријеци након пријаве да је један ученик претио употребом оружја.
Према незваничним информацијама портала Index, ученик је путем друштвених мрежа пријетио дјевојкама пиштољем и најавио да ће "направити масакр".
Хроника
Свађа око међе прерасла у обрачун, претучени отац и син
Полиција је одмах упућена у школу, али евакуација ученика није била потребна. Младић који је наводно упутио пријетње није се појавио на настави.
Из ријечке полиције потврдили су да су примили пријаву и да је у току криминалистичка истрага.
Свијет
Тешко повријеђена два радника након експлозије у рафинерији
"Примили смо дојаву и у току је криминалистичко истраживање. Полицијски службеници упућени су у наведену школу, као и службеници надлежни за малољетничку делинквенцију", саопштили су из полиције.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
2 ч1
Регион
3 ч0
Регион
4 ч0
Регион
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму