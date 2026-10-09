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Дјечак пиштољем пријетио да ће извршити масакр у школи! Драма у Ријеци

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09.10.2026 14:22

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Хрватска полиција интервенисала је у Средњој економској школи Мије Мирковића у Ријеци након пријаве да је један ученик претио употребом оружја.

Према незваничним информацијама портала Index, ученик је путем друштвених мрежа пријетио дјевојкама пиштољем и најавио да ће "направити масакр".

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Полиција је одмах упућена у школу, али евакуација ученика није била потребна. Младић који је наводно упутио пријетње није се појавио на настави.

Из ријечке полиције потврдили су да су примили пријаву и да је у току криминалистичка истрага.

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"Примили смо дојаву и у току је криминалистичко истраживање. Полицијски службеници упућени су у наведену школу, као и службеници надлежни за малољетничку делинквенцију", саопштили су из полиције.

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Тагови :

ријека

пријетње

Школа

масакр

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