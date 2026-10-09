Мали Урош из Бањалуке се огласио о Џекиној поруци

Аутор:АТВ редакција
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Седмогодишњи Урош Прерадовић из Бањалуке доживио је изненађење које ће дуго памтити.
Његов фудбалски идол Един Џеко послао му је видеопоруку након што је дјечак на часу православне вјеронауке нацртао Дијаманта како се моли да поново заигра за репрезентацију Босне и Херцеговине.
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Прича о Урошевој жељи брзо се проширила и изазвала бројне позитивне реакције, а дјечак није ни слутио да ће његов цртеж стићи до капитена Змајева.
Када је порука напокон стигла, срећи није било краја. Урош је о свему говорио гостујући на телевизији Нова БХ, гдје се појавио заједно с мајком Мајом Прерадовић.
Урош није крио колико му је значило што му се јавио човјек којем се толико диви. Присјетио се и тренутка када је сазнао да му је Џеко послао поруку.
"Осјећао сам се дивно. Осјећао сам се прелијепо. Нисам вјеровао да ће се то догодити. Онда се Џеко јавио, мама је дошла у школу по мене и пустила ми то на ТВ", испричао је дјечак.
Колико га је овај догађај узбудио, најбоље говори признање да након испуњења велике жеље није могао заспати.
"Једва спавам. Макар те ноћи нисам могао никако", искрено је рекао Урош.
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Његова реакција показује колико један мали гест може значити дјетету које се диви свом спортском узору.
Урошева мајка Маја открила је да није очекивала да ће цртеж њеног сина изазвати толико пажње.
Оно што је почело као дјечија жеља на школском часу прерасло је у причу која је обрадовала многе људе широм Босне и Херцеговине.
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За Уроша ће сусрет с Џеком, макар путем видеопоруке, остати успомена за цијели живот, а његова прича још једном је показала да фудбал може повезивати људе и изван спортских терена.
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