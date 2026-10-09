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Мурињо: Мбапе није прекршио обавезе према Реалу

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09.10.2026 14:07

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Мурињо: Мбапе није прекршио обавезе према Реалу
Фото: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Жозе Мурињо је стао у одбрану Килијана Мбапеа, који се нашао на мети критика.

Сјајни нападач је повредио колено на утакмици Француске против Турске, а послије тога је виђен у изласку у Паризу, па у Швајцарској како вози бицикл.

Португалац није оставио простор за дилему када је ријеч о Мбапеовом мјесту у екипи.

“Обећавам вам: ако се неки играч не буде понашао како доликује фудбалеру Реал Мадрида и не буде испуњавао своје обавезе, било као играч, било као грађанин, нећете га видјети ни на клупи. Нећете моћи да му звиждите, јер ће бити код куће. Нећу му пружити ни прилику да сједне на клупу. Мбапе ће играти, неће бити међу резервама. Сигуран сам да није прекршио своје обавезе према Реал Мадриду”, рекао је Мурињо.

Мбапеов опоравак и начин на који је проводио вријеме ван тренинг центра изазвали су бројне коментаре, али Мурињо тврди да је клуб био упознат са свим детаљима.

“За мене је фудбалер фудбалер 24 сата дневно. Све што ради приватно увијек има од‌јека. Фудбалер је и људско биће, може ту и тамо да погријеши, али мора да има осјећај одговорности. Током овог периода играчи Мадрида били су узорни у извршавању професионалних обавеза. Све је било прецизно одређено, уз контролу одмора. Сви који су путовали испунили су обавезе, а повријеђени су долазили у Валдебебас, добили дијагнозе и наставили опоравак.”

Затим је објаснио због чега је Француз напустио Мадрид и осврнуо се на приче које су пратиле његов боравак у иностранству.

“Мбапе је био овдје, обавио прегледе и потом отишао по друго мишљење, јер има проблем са кољеном који не смије да се занемари. Ви не морате да знате сваки детаљ његовог опоравка, али онда долазимо до тражења проблема. Прво је била дискотека која заправо није била дискотека, већ приватни догађај у Паризу у оквиру модних дешавања. Потом бицикл у Швајцарској, а заправо је ријеч о хотелу у којем постоји неколико бицикала за одлазак до спа-центра и заједничких просторија, у потпуно мирном окружењу.”

(б92)

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Тагови :

Жозе Мурињо

Килијан Мбапе

Фудбал

Реал Мадрид

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