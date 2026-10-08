Мбапе размишља о одласку

Аутор:АТВ редакција
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Будућност Килијана Мбапеа у Реал Мадриду је крајње неизвјесна, преносе ЕСПН и француски Л’Екип.
Иако је стигао прије нешто више од двије године, француски ас озбиљно разматра одлазак са Сантјаго Бернабеуа због незадовољства клупским резултатима, али и све затегнутијих односа са управом и стручним штабом.
Кап која је прелила чашу било је понашање током опоравка од повреде кољена, задобијене у дресу Француске.
Умјесто мировања, Мбапе је прво виђен у ноћном проводу у Паризу, да би потом објавио снимке вожње бициклом по Швајцарској.
Због мањка професионализма и нарушавања клупског имиџа зарадио је критике шпанске јавности и оштар прекор тренера Жозеа Муриња.
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Мбапе има уговор до љета 2029. године, али је фрустриран чињеницом да у прве двије сезоне није освојио ни Ла Лигу ни Лигу шампиона, иако је индивидуално бриљирао (прошле сезоне 42 гола на 44 утакмице).
За његове услуге од раније су заинтересовани Арсенал и Ливерпул, али посао неће бити једноставан – Реал за свог суперстара неће ни разматрати понуде мање од 200 милиона евра.
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