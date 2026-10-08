Logo

Мбапе размишља о одласку

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.10.2026 22:24

Коментари:

0
Француски фудбалер Килијан Мбапе реагује током полуфиналне утакмице Свјетског првенства у фудбалу против Шпаније у Арлингтону, Тексас, близу Даласа, у уторак, 14. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Julio Cortez

Будућност Килијана Мбапеа у Реал Мадриду је крајње неизвјесна, преносе ЕСПН и француски Л’Екип.

Иако је стигао прије нешто више од двије године, француски ас озбиљно разматра одлазак са Сантјаго Бернабеуа због незадовољства клупским резултатима, али и све затегнутијих односа са управом и стручним штабом.

Кап која је прелила чашу било је понашање током опоравка од повреде кољена, задобијене у дресу Француске.

Умјесто мировања, Мбапе је прво виђен у ноћном проводу у Паризу, да би потом објавио снимке вожње бициклом по Швајцарској.

Због мањка професионализма и нарушавања клупског имиџа зарадио је критике шпанске јавности и оштар прекор тренера Жозеа Муриња.

Гранит Џака

Фудбал

Осуђен Гранит Џака

Мбапе има уговор до љета 2029. године, али је фрустриран чињеницом да у прве двије сезоне није освојио ни Ла Лигу ни Лигу шампиона, иако је индивидуално бриљирао (прошле сезоне 42 гола на 44 утакмице).

За његове услуге од раније су заинтересовани Арсенал и Ливерпул, али посао неће бити једноставан – Реал за свог суперстара неће ни разматрати понуде мање од 200 милиона евра.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Килијан Ембапе

фудбалер

Реал Мадрид

Коментари (0)

Више из рубрике

Цртеж Едина Џеке како се моли

Фудбал

Џеко се обратио дјечаку из Бањалуке који га је нацртао како се моли

6 ч

0
Осуђен Гранит Џака

Фудбал

Осуђен Гранит Џака

7 ч

0
Роналду пријети суспензија од пола године

Фудбал

Роналду пријети суспензија од пола године

7 ч

0
Нова туча у Реал Мариду

Фудбал

Нова туча у Реал Мариду

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

55

Чим крене сезона гријања ставите ово на радијатор: Кућа ће данима мирисати

22

55

Заустављена током контроле: Путница за Бањалуку добила кривичну пријаву

22

47

Најнеобичнија мајка у историји: Родила 69 д‌јеце

22

43

Појела пљескавицу с љубавником, изнајмила стан па позвала мужа: Убрзо је потекла крв

22

42

Истраживање показало: Ево шта је мушкарцима најважније за добар брак

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима