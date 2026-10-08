Нова туча у Реал Мариду

Аутор:АТВ редакција
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Шпанија бруји о новој тучи у свлачионици Реал Мадрида. Изгледа да није проблем у тренеру и ауторитету, пошто ни Жозе Мурињо није успио да смири страсти у "краљевском клубу", а претходно су цех платили Ћаби Алонсо и Алваро Арбелоа. Прошле сезоне су велики скандал изазвали Федерико Валверде и Чуамени, док овог пута није објављено који играчи су су се сукобили.
Португалцу очигледно неће бити довољно име и методе које је користио у досадашњој тренерској каријери, пошто сујета "изједа" Реал изнутра. Помирити највеће звијезде европског фудбала и убиједити их да сви раде на заједничком задатку, неће бити нимало лако послије најновијих тензија.
Француски нападач Килијан Мбапе пријавио је повреду након мечева у Лиги нација, али очекује се да се ускоро врати на терен. Ипак, Мурињо није задовољан његовим понашањем током оправка, а навијачи му већ неко вријеме не праштају овакве испаде.
Прије повратка у Мадрид, Мбапе је виђен у ноћном клубу у Паризу, а затим је отишао у Швајцарску, гдје је уживао и возио бицикл. Многи су ово протумачили управо као провокацију на рачун Муриња који је био изричит када су овакве активности у питању.
"Фудбалер сте 24 сата дневно. Све што радите утиче на ваш посао. Шта једете, шта пијете, како спавате, чак и ствари из приватног живота. Не смијете да скијате. Не смијете да возите бицикл. Паднете са бицикла и можда пропустите три утакмице. Или још горе, можда сломите ногу. Пуно је ствари којих се морате одрећи да бисте били фудбалер", рекао је Мурињо прошлог мјесеца, да би Мбапе на мрежама објавио како насмејан вози бицикл и ризикује каријеру.
Однос Килијана Мбапеа са већином саиграча је искључиво професионалан, док са осталима контактира што је мање могуће. Ситуација са Џудом Белингемом постала је толико напета да је Реал Мадрид морао да интервенише. Наводно је од Енглеза затражено да буде стрпљивији и да Французу пређе преко одређених испада.
Винисијус Жуниор се можда мало примирио, али ни његово понашање није далеко од Мбапеовог. Иако у јавности дјелују блиско, Мбапе и Винисијус заправо нису пријатељи. Њихов однос је углавном професионалан и не труде се да побољшају свој однос. Шпански медији такође наводе да се Килијан удаљио од неколико саиграча са којима је раније био близак.
Ова ситуација већ се одразила и на резултате, пошто Реал заостаје за првопласираном Барселоном чак шест бодова послије само седам одиграних кола у Ла лиги.
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