Минић: Чувати сјећање на оне који су положили животе за Српску

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић поручио је данас у Пелагићеву да је Трећа лака посавска бригада Војске Републике Српске имала огромну улогу у пробијању "Коридора живота" и да је важно његовати културу сјећања на оне који су положили живот за Републику Српску.
"Три посавске бригаде које су припадале Источнобосанском корпусу Војске Републике Српске учествовале су са саборцима из других крајева Српске у пробијању `Коридора живота`, који је био жила куцавица Републике Српске", рекао је Минић, који је данас присуствовао обиљежавању 35 година од оснивања Треће лаке посавске бригаде.
Он је истакао да је изузетно битно очувати сјећање на погинуле борце и поштовати њихову жртву.
Минић је навео да се ради на побољшању статуса бораца Војске Републике Српске и породица погинулих.
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић рекао је да је Трећа лака посавска бригада учествовала у спајању источног и западног дијела Српске и бранила српски народ широм Републике Српске.
"Док сјећање на погинуле борце буде живјело у нама и будућим генерацијама, живјеће слобода и Републике Српске за коју су дали животе. Њихово страдање не смијемо да заборавимо јер тако ризикујемо да нам се историја понови", рекао је Остојић.
Начелник Пелагићева Славко Тешић рекао је да је Трећа лака посавска бригада окупљала српски народ у Посавини и да њени припадници нису дозволили нове покоље на овим просторима.
"Остаје нам само да се сјећамо 83 погинула борца са подручја општине Пелагићево, јер да њих није било не бисмо данас имали Републику Српску, институције и не би могли слободно живјети", навео је Тешић.
Након парастоса, на споменик погинулим борцима у Пелагићеву вијенац су у име институција Српске положили Минић, Остојић и министар енергетике и рударства Петар Ђокић.
Цвијеће су положиле делегације Борачке организације, Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука, Министарства унутрашњих послова Републике Српске, породице погинулих бораца и представници општинских и власти сусједних градова и општина.
Минић је обишао и Спомен-собу Треће лаке посавске бригаде.
Трећа лака посавска бригада, кроз коју је током Одбрамбено-отаџбинског рата прошло око 2.500 бораца, била је јединица у саставу Источнобосанског корпуса Војске Републике Српске и дала је велики допринос у одбрани Посавине и заштити стратешки важног "Коридора живота", преноси Срна.
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