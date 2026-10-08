Минић: Хвала Нетанјахуу, радујем се наставку сарадње и заједничким пројектима

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат за предсједника Српске Саво Минић захвалио је на честиткама премијеру Израела Бењамину Нетанјахуу поводом побједе Минића и СНСД-а на изборима у БиХ.
"Хвала на честиткама и пријатељству које много значи Републици Српској. Радујем се наставку сарадње и заједничким пројектима у области технологије, енергетике и безбједности. Наше пријатељство је чврст темељ за нове прилике и добробит наших народа", навео је Минић на Иксу.
Хвала Вам, поштовани премијеру @netanyahu , на честиткама и пријатељству које много значи Републици Српској. Радујем се наставку сарадње и заједничким пројектима у области технологије, енергетике и безбједности. Наше пријатељство је чврст темељ за нове прилике и добробит наших народа.— Саво Минић (@minic_savo) October 8, 2026
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