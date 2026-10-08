Logo

Минић: Хвала Нетанјахуу, радујем се наставку сарадње и заједничким пројектима

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.10.2026 14:22

Коментари:

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Кандидат за предсједника Српске Саво Минић захвалио је на честиткама премијеру Израела Бењамину Нетанјахуу поводом побједе Минића и СНСД-а на изборима у БиХ.

"Хвала на честиткама и пријатељству које много значи Републици Српској. Радујем се наставку сарадње и заједничким пројектима у области технологије, енергетике и безбједности. Наше пријатељство је чврст темељ за нове прилике и добробит наших народа", навео је Минић на Иксу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Бењамин Нетанјаху

Република Српска

Израел

Честитка

Сарадња

Коментари (0)

Више из рубрике

предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Српска полако реализује све оно што је Сарајево годинама кочило

1 ч

4
Душко Радивојевић именован за директора КПЗ Источно Сарајево

Република Српска

Душко Радивојевић именован за директора КПЗ Источно Сарајево

2 ч

2
зграда у изградњи поврат ПДВ-а на прву некретнину

Република Српска

Расписан конкурс за субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове

3 ч

0
Мушкарац сипа гриво у аутомобил.

Република Српска

Влада Српске продужила мјеру: Попуст од 10 фенинга на гориво до 15. новембра

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

11

Бањалучанка пронашла новчаник и експресно вратила власници

15

09

Потврђена оптужница против седам особа због пожара у Дому пензионера

15

09

Намирнице које садрже више витамина Ц него наранџе

15

05

Акција ”Хоризонт”: Сорајићима одређен притвор

14

58

Минић: Чувати сјећање на оне који су положили животе за Српску

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима