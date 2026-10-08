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Минић: Српска полако реализује све оно што је Сарајево годинама кочило

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08.10.2026 13:33

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предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Република Српска полако реализује све оно што је политичко Сарајево годинама кочило, изјавио је премијер Саво Минић, поводом усвајања измјена Правилника у Управи за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ, чиме је ријешено попуњавање радних мјеста на 10 граничних прелаза, укључујући и Градишку.

Минић је указао на штету коју је некадашњи члан Управног одбора УИО БиХ Зијад Крњић, којем је у септембру истекао мандат, нанио тиме што је више пута онемогућио усвајање ових измјена.

"Нови гранични прелаз Градишка и мост на Сави је финансирала Република Српска. Зар није нормално да сви грађани БиХ иду преко уређеног граничног прелаза?", рекао је Минић и додао да је Крњић показао да је дио рушилачког система.

За све оно што је долазило из политичког Сарајева, каже Минић, постоји само један коментар, а то је да траже сваки повод да покажу исконску мржњу према Републици Српској.

"На нама је да радимо и да се не обазиремо на то. Видите како је сада УИО све завршила, без условљених тачака дневног реда које су биле разлог за отварање граничног прелаза Градишка", рекао је Минић новинарима у Пелагићеву.

Минић је оцијенио да Република Српска има све јачи капацитет.

"Српска једним дијелом носи и државну заједницу БиХ у позитивним стварима. Надам се да ће то бити препознато у смислу да нас пусте да се развијамо", додао је Минић, а преноси Срна.

Управни одбор УИО БиХ усвојио је јуче једногласно измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији у УИО, чиме је ријешено попуњавање радних мјеста на 10 граничних прелаза.

Овај правилник неколико пута није усвојен јер је против гласао Зијад Крњић, који је био члан Управног одбора УИО као експерт Владе Федерације БиХ. Крњићу је мандат у Управном одбору истекао почетком септембра.i CryptCom.

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Тагови :

Саво Минић

УИО БиХ

Гранични прелаз

Коментари (4)

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