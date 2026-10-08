Рубио упозорио Европу

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Амерички државни секретар Марко Рубио позвао је на нову еру америчке и европске моћи на свјетској сцени, у тренутку затегнутих односа између Сједињених Држава и Европе.
Рубио је рекао да се САД и њихови савезници налазе на раскрсници која ће одлучити да ли ће Запад задржати своје мјесто на челу свијета или се помирити са будућношћу атрофије, потчињености и пропадања –
– Налазимо се на прекретници – не само у историји моје нације, већ у нашој читавој цивилизацији. Пријетње са којима се данас суочавамо подједнако су стварне као што су биле на драматичној позорници антике – рекао је Рубио у сриједу у великом говору одржаном у Атини на брду Пникс на којем уз стари Грци одржавали демократске скупштине, спрам драматичне позадине древног храма Партенона на врху Акропоља и Средоземног мора.
– Правац којим кренемо одредиће да ли ће Запад задржати своје мјесто на челу свијета или се помирити са будућношћу пропадања, потчињености и пропадања. Наредна деценија испричаће причу наредног вијека – додао је он.
Рубио је позвао савезнике да се пробуде из “дугог сна” и одговоре изазову, циљајући да окупи Европу уз САД. Али, ове поруке долазе у тренутку кад је Трамп довео до отуђења односа са Старим континентом услијед трговинског рата, пријетњама савезницима у НАТО-у и контроверзним ратом против Ирана. Нагла и непредвидива дипломатија према Кини, уз војне авантуре и кампање притиска на западној хемисфери, додатно су оптеретиле односе САД и Европе, наводи “Хил”.
– Под предсједником Трампом, САД су направиле свој избор. Бирамо бескомпромисно настојање да остваримо националну моћ – рекао је Рубио и позвао на повратак – класичном схватању политике и државничког умијећа које Трампова администрација жели да поврати – не само за нашу земљу, већ за читаву нашу цивилизацију –
– Ријеч “национализам” постала је погрдна ријеч. Зато смо рушили наше споменике. Осуђивали смо сопствену историју – рекао је он.
Рубио је такође осудио повећани мултилатерализам, неконтролисане миграције и производњу у трећим земљама, додајући да је Запад као цјелина – дозволио да наше војске ослабе и пропадну – . Оцијенио је да би нације – посебно европске – требале да се врате вриједностима античке Грчке и – поново изграде наше институције и савезништва како бисмо се заједно суочили са овим пријетњама.
– Вјерујемо да Европа може да се пробуди из свог дугог сна и поново распали ватру која је овдје запаљена прије више хиљада година – рекао је он.
Шок обраћања америчких званичника Европи
Према “Хилу”, Рубио се сматра једним од “прихватљивијих” представника Трампове администрације. Европски савезници су изразили шок и огорчење након обраћања потпредсједника САД Џеј Ди Венса на Минхенској безбједносној конференцији 2025, кад их је оптужио да гуше слободу говора.
Џеј Ди Венс на Минхенској безбедносној конференцији 14. фебруара 2025.
– Пријетња која ме највише брине у вези Европе није Русија, није Кина, није ниједан други спољашњи актер; оно што ме брине је пријетња изнутра, повлачење Европе од неких њених најосновнијих вриједности, вредности које дијели са САД – рекао је он тада.
Рубио је, међутим, добио аплауз и похвале када се ове године обратио на истој конференцији. Ипак, његова порука је била без компромиса. Рекао је да САД више од – снажне Европе – желе -Европу која може да опстане – и да ће Трампова Америка преузети задатак обнове – али да су спремни да – дјелују сами – ако је потребно.
– Иако смо спремни да, ако је потребно, ово урадимо сами, наша је жеља и наша нада да ово урадимо заједно са вама, нашим пријатељима овдје у Европи – рекао је тада Рубио.
Нова америчка стратегија
Трампов план да поврати – величину Европе – јачањем националистичких партија на старом континенту – већ је у фази спровођења. Десничари преко Атлантика – шурују – откако је крајем децембра прошле године објављена нова америчка Стратегије националне безбједности. У њој се наводи да се Европа у наредне две деценије суочава са – цивилизацијским брисањем – и да САД морају – подстаћи отпор – унутар континента према – тренутној европској путањи -.
Многи европски политичари доживјели су је као отворену увреду.
У данима након доношења стратегије званичници Трампове администрације и европски лидери крајње деснице учествовали су у низу састанака од Париза до Вашингтона. Трамп је почетком септембра честитао крајње десничарској Алтернативи за Њемачку на – заиста великој – побједи на покрајинским изборима у Саксонији, док је странка претходно подржала тврдње из америчке стратегије о – брисању цивилизације – и поручила да се залаже за националистички препород широм континента.
Ту је и други документ, који је објављен након нове америчке Стратегије и највероватније потиче из МАГА покрета, а у њему се наводе четири земље у којима би САД требале да повећају свој утицај подржавањем – патриотских – снага са циљем подстицања њиховог изласка из ЕУ.
Док ће његов говор, усмјерен на сукоб цивилизација, сигурно одјекнути у европским пријестоницама, вјероватно ће подстаћи нагађања да разматра кандидатуру за предсједника САД 2028. – иако је сам Рубио рекао да тренутно нема такве планове.
“Вашингтон пост” пише да је Рубио одржао говор какав би се очекивао од политичара који покушава да од Трампа преузме покрет МАГА, док АП наводи да су начин на који је он говорио, симболика кулисе, као и ангажовање локалне ТВ екипе од стране Стејт департмента да снима говор из различитих углова – укључујући камеру постављену на покретну дизалицу која се окреће – више подсјећали на предизборни говор него на јавно обраћање током дипломатске посете, преноси Блиц.
Рубио се, поред Венса, види као водећи кандидат за насљедника Трампа у Републиканској партији, суоченој са великим изазовима на међуизборима у новембру.
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