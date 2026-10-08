Хакери напали 53 компаније у Јапану

Аутор:АТВ редакција
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Укупно 53 компаније у Јапану нашле су се на мети међународне хакерске групе "Ћилин", саопштила је јапанска полиција.
Нападнуте су компаније из сектора производње, услуга, грађевинарства, као и болнице и школе, наводи се у саопштењу, али нису откривени називи фирми и институција.
У овој врсти напада, хакери блокирају приступ подацима и захтијевају плаћање за њихово откључавање, пренијела је агенција Кјодо.
Група за кибернетички криминал "Ћилин" почела је са радом у октобру 2022. године и од тада је напала око 4.000 компанија широм свијета.
Њене активности у Јапану потврђене су од априла 2023. године, наводи се у полицијском саопштењу, преноси Срна.
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