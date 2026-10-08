У Ријаду одјекнуле детонације

Аутор:АТВ редакција
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На авиону паркираном на аеродрому у Ријаду избија дим након што је у граду одјекнуло неколико детонација.
Извори су рекли да се вјерује да је авион празан.
Саудијске власти за сада се нису званично огласиле овим поводом.
Јеменски Хути побуњеници, који имају подршку Ирана, раније су објавили да су гађали балистичком ракетом међународни аеродром у Ријаду.
Војни портпарол Хута упозорио је раднике у саудијским нафтним постројењима да избјегавају мјеста која група сматра метама и поново запријетио да ће бити извршени напади на авио-компаније и аеродроме, преноси Срна.
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