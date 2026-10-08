Лондон увео нове санкције Москви

Аутор:АТВ редакција
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Министарство спољних послова Велике Британије увело је нови пакет санкција усмјерених против руских финансијских установа и такозване флоте у сјенци, саопштено је из Министарства.
Санкције су уведене за 26 субјеката, укључујући 12 компанија за које се наводи да су укључене у пружање финансијских услуга, као и пловилима за које Министарство тврди да учествују у превозу руских нафтних деривата.
Велика Британија је 1. октобра усвојила посљедњи пакет са 31 санкцијом Русији, што представља најкраћи период два узастопна проширења листе санкција од почетка сукоба у Украјини 2022. године, преноси Срна.
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