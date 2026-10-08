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Лондон увео нове санкције Москви

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08.10.2026 13:41

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Људи уживају у златном сату и дуги док шетају Црвеним тргом у Москви, у четвртак, 23. јула 2026. године, у позадини са Храмом Светог Василија Блаженог, у средини, и Спаском кулом, десно.
Фото: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Министарство спољних послова Велике Британије увело је нови пакет санкција усмјерених против руских финансијских установа и такозване флоте у сјенци, саопштено је из Министарства.

Санкције су уведене за 26 субјеката, укључујући 12 компанија за које се наводи да су укључене у пружање финансијских услуга, као и пловилима за које Министарство тврди да учествују у превозу руских нафтних деривата.

Велика Британија је 1. октобра усвојила посљедњи пакет са 31 санкцијом Русији, што представља најкраћи период два узастопна проширења листе санкција од почетка сукоба у Украјини 2022. године, преноси Срна.

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Тагови :

Лондон

Москва

Русија

Велика Британија

санкције

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