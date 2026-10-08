Милица Тодоровић проговорила о трансформацији након порођаја, многи се питају како

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Милица Тодоровић први пут је отворено говорила о проблемима с којима се сусрела послије порођаја, и открила да је за кратко вријеме успела да смрша чак 24 килограма.
Наиме, Милица је у трудноћи због проблема набацила много више килограма од дозвољених, због чега је послије порођаја мучила муку. Ипак, како је сада открила, успјела је да смрша скоро 30 килограма.
“Смршала сам 24 килограма откако сам се породила! Остало ми је још неких 8 до 10 килограма да смршам како бих могла да снимам нове спотове”, признала је Милица и открила здравствени проблем са којим се суочава.
“Патим се са инсулином. Имам лек којим се боцкам и тако регулишем инсулин, хормони се полако враћају у нормалу”, рекла је Милица.
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Говорећи о алкохолу и ноћном животу, Милица Тодоровић је признала да приватно уопште не конзумира алкохол, али да се недавно десио изузетак на рођендану колегинице Александре Пријовић.
“Нисам хтела ништа да пијем јер не волим алкохол. Ацо Пејовић седи поред мене и каже: „Мико, дај бар нешто попиј“. Попила сам два јегера и укрстила очи! Значи, уопште ми није било добро”, испричала је Милица и додала:
“Нема шансе да пијем пре певања. Пробала сам ранијих година, кад си млад па немаш искуства, па ти неко каже „дрмни нешто да ти се отвори грло“. Мени се грло затвори и не могу ништа! Зато ми алкохол не треба. Ја сам и овако луда, замислите тек да попијем”, додала је Милица и додала да ако већ мора да бира пиће, њен избор је увијек јегер јер је сладак, док је од жестине подилази језа.
(ГрандТВ)
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