Logo

Велико славље код Милице Тодоровић: Пјевачица пресрећна, честитке пљуште са свих страна

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 14:14

Коментари:

0
ko je otac djeteta milice todorovic
Фото: Instagram

Пјевачица Милица Тодоровић ријетко дијели тренутке из приватног живота откако се након порођаја нашла у центру скандала.

Она је, међутим, сада направила изузетак јер је данас за њу посебан дан.

Милица Тодоровић честитала је сестри рођендан, а када је подијелила фотографију сви су коментарисали да су њих двије исте.

– Ово је твој посебан дан. Срећан рођенданко мом млађем зврку и мојој љепотици. Воли те сестра највише – написала је пјевачица, а убрзо су се пријатељи и пратиоци придружили честиткама, преноси Блиц.

Милица Тодоровић
Милица Тодоровић

Ожењеном дечку направила журку

Милица Тодоровић се нашла у центру скандала када се сазнало да је отац њеног детета ожењне. Милица је недавно свом изабранику приредила незаборавну прославу поводом рођендана. Далеко од градске вреве и радозналих погледа, пар је уживао у потпуној приватности на ободима планине Космај. Милица је жељела да овај рођендан њеног партнера буде потпуно посвећен њима и времену које проводе заједно, па су телефоне и друштвене мреже готово потпуно склонили са стране. Дан су проводили шетајући кроз природу, испијајући кафу на тераси с погледом на шуму и уживајући у тишини коју ретко имају прилику да осјете због брзог начина живота и бројних пословних обавеза. Било је и неколико блиских пријатеља. Све је изгледало као сцена из романтичног филма. Милица је водила рачуна о сваком детаљу и могло се видјети колико јој је стало да њен партнер буде срећан. Могу да вам кажем да је атмосфера била веома емотивна и искрена. Све недаће и проблеми су иза њих. Иако је публика и људи знају као енергичну и духовиту, Милица је заправо веома њежна и романтична кад су емоције у питању, па не чуди што је свом дечку организовала изненађење о којем се већ прича, рекао је извор за медије.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милица Тодоровић

рођендан

Инстаграм

Пјевачица

Коментари (0)

Више из рубрике

Након што су јој ствари избачене на улицу, Мала Цана позвала полицију

Сцена

Након што су јој ствари избачене на улицу, Мала Цана позвала полицију

3 ч

0
Маја Маринковић старлета ријалити

Сцена

Маја Маринковић у центру пажње: Фотографија с плаже изазвала бројне коментаре, каква је то кврга

6 ч

0
Сеоска идила Вељка Ражнатовића: Овце пасу, а Брего слави први рођендан

Сцена

Сеоска идила Вељка Ражнатовића: Овце пасу, а Брего слави први рођендан

8 ч

0
Брус Вилис један од најпознатијих холивудских глумаца

Сцена

Нове фотографије Бруса Вилиса тјерају сузе на очи: Блиједа сјенка фрајера за којим су лудиле жене

21 ч

0

  • Најновије

17

47

Огроман скандал тресе јавност: Фараон о оптужбама које је против њега изнио отац д‌јевојчице (12)

17

31

Додик: Гаравице - једно од најдуже скриваних и прећуткиваних српских стратишта

17

28

Планинарски савез Српске изразио саучешће породицама погинулих зеничких планинара

17

27

Трамп обуставио бомбардовање Ирана

17

09

Цвијановићева упутила саучешће породицама страдалих планинара

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима