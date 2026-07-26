Велико славље код Милице Тодоровић: Пјевачица пресрећна, честитке пљуште са свих страна

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Милица Тодоровић ријетко дијели тренутке из приватног живота откако се након порођаја нашла у центру скандала.
Она је, међутим, сада направила изузетак јер је данас за њу посебан дан.
Милица Тодоровић честитала је сестри рођендан, а када је подијелила фотографију сви су коментарисали да су њих двије исте.
– Ово је твој посебан дан. Срећан рођенданко мом млађем зврку и мојој љепотици. Воли те сестра највише – написала је пјевачица, а убрзо су се пријатељи и пратиоци придружили честиткама, преноси Блиц.
Милица Тодоровић се нашла у центру скандала када се сазнало да је отац њеног детета ожењне. Милица је недавно свом изабранику приредила незаборавну прославу поводом рођендана. Далеко од градске вреве и радозналих погледа, пар је уживао у потпуној приватности на ободима планине Космај. Милица је жељела да овај рођендан њеног партнера буде потпуно посвећен њима и времену које проводе заједно, па су телефоне и друштвене мреже готово потпуно склонили са стране. Дан су проводили шетајући кроз природу, испијајући кафу на тераси с погледом на шуму и уживајући у тишини коју ретко имају прилику да осјете због брзог начина живота и бројних пословних обавеза. Било је и неколико блиских пријатеља. Све је изгледало као сцена из романтичног филма. Милица је водила рачуна о сваком детаљу и могло се видјети колико јој је стало да њен партнер буде срећан. Могу да вам кажем да је атмосфера била веома емотивна и искрена. Све недаће и проблеми су иза њих. Иако је публика и људи знају као енергичну и духовиту, Милица је заправо веома њежна и романтична кад су емоције у питању, па не чуди што је свом дечку организовала изненађење о којем се већ прича, рекао је извор за медије.
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