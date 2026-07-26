Херцеговачки алпинисти за АТВ: Одлука о повратку показала се пресудном

Аутор:АТВ редакција
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Херцеговачка експедиција која је кренула у успон на Елбрус одустала је од освајања врха због наглог погоршања временских услова. Само неколико часова касније, по доласку у Грузију, сазнали су трагичну вијест о страдању планинара из Зенице са којима су се срели на планини.
Експедиција из Херцеговине се 14.7. упутила са циљем пењања Казбека (5054 мнв ), у Грузији и Елбруса (5642 мнв ), у Русији.
Након успјешног успона на Казбек прелазе у Русију са крајњим циљем највишег врха Европе.
Замисао је била да 23.7. приступе до дома на висини 4040мнв. Међутим, због лоших временских услова, тај дан није био дозвољен приступ тој висини, како су алпинисти потврдили за АТВ.
Наредни дан, 24.7. приступају висини 4040мнв.
Сви пењачи у групи су се добро осјећали на тој висини захваљујући претходно досегнутој на Казбеку.
Приликом доласка на висину од 3800мнв, сусрећу се са групом из Босне, из Зенице. Пријатна ријеч земљака се претворила у разговор пун смијеха. Њихов план је поћи на завршни успон исту ноћ у 1 сат послије поноћи. Обостране ријечи успјешног и срећног успона.
Херцеговачка експедиција одучује ту ноћ, 24.7. кренути на завршни успон. Полазак је планиран за 22.00 пошто од локалног водича сазнају да се од 6.00 ујутру временски услови погоршавају.
Херцеговачка експедиција креће у 22.00. Температура је ниска и вјетар присутан. Како се досеже висина, температура постаје нижа, а вјетар јачи. Екипа се осјећа добро и пење и брже од предвиђеног.
Доласком до 5000мнв испред њих је једна већа група алпиниста која им успорава кретање.
Временски услови се погоршавају. Магла бива гушћа, а јачина вјетра до 70км/х. Крећући се по тим условима, долазе до 5400мнв прије 6х и једногласно одлучују да се врате због све лошијих временских услова који се великом брзином мијењају.
Спуштају се безбједно до дома на 4040мнв, пакују ствари и обављају силазак у Терскол.
Напуштају Русију и у јутарњим сатима, у Грузији, сазнају вијест о трагичном страдању екипе из Зенице, потврдили су херцеговачки алпинисти за АТВ.
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