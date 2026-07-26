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Потврђено за АТВ: Сви планинари из Херцеговине, који су на Елбрусу, су добро

Аутор:

Теодора Бјелогрлић
26.07.2026 12:24

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Потврђено за АТВ: Сви планинари из Херцеговине, који су на Елбрусу, су добро
Фото: pexels / Dmitriy Ryndin

Сви планинари из Херцеговине, који се налазе у Русији, на планини Елбрус, су добро, потврђено је за АТВ.

“Наша екипа је добро. Ту ноћ смо ми пошли на завршни успон у 22 часа јер су од 6 часаова ујутру најавило велико невријеме. Али, невријеме је почело раније, тако да смо се ми вратили одмах испод врха, са 5400 метара надморске висине. Ова екипа је планирала у 1 часа послије поноћи поћи. Кад смо се ми спуштали, нисмо их нигдје срели,” јавља за АТВ екипа из Херцеговине која се налазила на истом мјесту.

У планинарску мисију на највиши врх Европе, Елбрус, група од 5 планинара из Херцеговине и један из Црне Горе, кренула је прије неколико дана.

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Тагови :

Елбрус планина

планинар

Алпинисти из БиХ

Русија

Планинари из БиХ на Елбрусу

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