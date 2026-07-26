Потврђено за АТВ: Сви планинари из Херцеговине, који су на Елбрусу, су добро

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Сви планинари из Херцеговине, који се налазе у Русији, на планини Елбрус, су добро, потврђено је за АТВ.
“Наша екипа је добро. Ту ноћ смо ми пошли на завршни успон у 22 часа јер су од 6 часаова ујутру најавило велико невријеме. Али, невријеме је почело раније, тако да смо се ми вратили одмах испод врха, са 5400 метара надморске висине. Ова екипа је планирала у 1 часа послије поноћи поћи. Кад смо се ми спуштали, нисмо их нигдје срели,” јавља за АТВ екипа из Херцеговине која се налазила на истом мјесту.
У планинарску мисију на највиши врх Европе, Елбрус, група од 5 планинара из Херцеговине и један из Црне Горе, кренула је прије неколико дана.
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