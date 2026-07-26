Познат идентитет планинара који су страдали на Елбрусу, сви из Зенице

Аутор:АТВ редакција
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Пет планинара из Зенице страдало је на планини Елбрус, а сада су позната и њихова имена.
Како сазнаје портал "Аваза", на планинарењу на Елбрусу у Русији су страдали докторица Мелиха Чаушевић, Алма и Денис Окановић, Алмир Кривдић и Нермин Талам.
У групи планинара су били и Харис Адиловић и Кемал Видимлић и они су преживјели.
Иначе, Мелиха Чаушевић је била максилофацијални хирург и велики љубитељ планинарења.
Драма на највишем врху Европе почела је јуче, када је седмочлана група кренула у успон. Иако су временски услови у почетку били повољни, ситуација се убрзо промијенила. Вјетар је достизао брзину од 45 километара на сат, а до јутра је појачао на око 70 километара на сат, што је додатно отежало боравак на планини.
Један од преживјелих успио је сам сићи с планине и позвати помоћ, док су другог пронашли спасиоци.
Обојица су превезена у болницу, гдје им је указана љекарска помоћ.
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