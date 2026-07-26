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Познат идентитет планинара који су страдали на Елбрусу, сви из Зенице

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 11:57

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Познат идентитет планинара који су страдали на Елбрусу, сви из Зенице
Фото: pexels / Алмаз Зарипов

Пет планинара из Зенице страдало је на планини Елбрус, а сада су позната и њихова имена.

Како сазнаје портал "Аваза", на планинарењу на Елбрусу у Русији су страдали докторица Мелиха Чаушевић, Алма и Денис Окановић, Алмир Кривдић и Нермин Талам.

У групи планинара су били и Харис Адиловић и Кемал Видимлић и они су преживјели.

Иначе, Мелиха Чаушевић је била максилофацијални хирург и велики љубитељ планинарења.

Драма на највишем врху Европе почела је јуче, када је седмочлана група кренула у успон. Иако су временски услови у почетку били повољни, ситуација се убрзо промијенила. Вјетар је достизао брзину од 45 километара на сат, а до јутра је појачао на око 70 километара на сат, што је додатно отежало боравак на планини.

Један од преживјелих успио је сам сићи с планине и позвати помоћ, док су другог пронашли спасиоци.

Обојица су превезена у болницу, гдје им је указана љекарска помоћ.

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Тагови :

Елбрус планина

планинар

Алпинисти из БиХ

Мелиха Чаушевић

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