Незапамћена трагедија: Ово су планинари који су нестали на планини Елбрус

Аутор:АТВ редакција
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У експедицији на највиши врх Европе учествовало је седам планинара из Зенице. Према досад потврђеним информацијама, трагедију су преживјели Харис Адиловић и Кемал Видимлић, док се чекају званичне информације институција о несталима Алми Окановић и Денису Окановићу, Нермину Таламу, Алмиру Кривдићу те др. Мелихи Чаушевић.
Сви чланови експедиције били су искусни планинари с бројним успонима иза себе са освојеним врховима изнад 5.000 метара надморске висине. Дио њих били су чланови Горске службе спашавања Зеница и Планинарског друштва "Ведро".
Друштво
Потврђено за АТВ: Сви планинари из Херцеговине, који су на Елбрусу, су добро
На пут према Елбрусу кренули су с циљем освајања највишег врха Европе, након вишемјесечних припрема и аклиматизације.
Хроника
Познат идентитет планинара који су страдали на Елбрусу, сви из Зенице
Задњу фотографију су објавили 20. јула уз опис да да је хиљаду километара иза њих, а један врх испред и само један сан, пише Кликс.
Нажалост, нагло погоршање временских прилика на висини већој од 5.100 метара претворило је експедицију у једну од највећих трагедија која је погодила планинарску заједницу у БиХ.
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