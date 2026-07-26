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Незапамћена трагедија: Ово су планинари који су нестали на планини Елбрус

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 12:50

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Незапамћена трагедија: Ово су планинари који су нестали на планини Елбрус
Фото: Društvene mreže

У експедицији на највиши врх Европе учествовало је седам планинара из Зенице. Према досад потврђеним информацијама, трагедију су преживјели Харис Адиловић и Кемал Видимлић, док се чекају званичне информације институција о несталима Алми Окановић и Денису Окановићу, Нермину Таламу, Алмиру Кривдићу те др. Мелихи Чаушевић.

Сви чланови експедиције били су искусни планинари с бројним успонима иза себе са освојеним врховима изнад 5.000 метара надморске висине. Дио њих били су чланови Горске службе спашавања Зеница и Планинарског друштва "Ведро".

Планина Елбрус

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На пут према Елбрусу кренули су с циљем освајања највишег врха Европе, након вишемјесечних припрема и аклиматизације.

Планина Елбрус

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Задњу фотографију су објавили 20. јула уз опис да да је хиљаду километара иза њих, а један врх испред и само један сан, пише Кликс.

Нажалост, нагло погоршање временских прилика на висини већој од 5.100 метара претворило је експедицију у једну од највећих трагедија која је погодила планинарску заједницу у БиХ.

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Тагови :

Елбрус планина

Алпинисти из БиХ

Мелиха Чаушевић

Русија

Планинари из БиХ на Елбрусу

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