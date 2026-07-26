За три мјесеца у БиХ из иностранства стигла скоро милијарда КМ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Новчане дознаке из иностранства у БиХ у првом кварталу износиле су око 956,6 милиона КМ и веће су за 25,21 милион КМ или 2,71 одсто у односу на исти период прошле године, речено је Срни из Централне банке БиХ.
У односу на претходно тромјесечје, новчане дознаке из иностранства у прва три мјесеца мање су за 19,96 одсто, односно номинално за 238,60 милиона КМ.
Из Банке су навели да не располажу подацима из којих земаља БиХ прима највише новчаних дознака, јер још нема званичне процјене по земљама, али се може рећи да углавном долазе из земаља Западне Европе, Скандинавије и Сјеверне Америке, гдје је дијаспора најприсутнија.
Укупни текући трансфери у прва три мјесеца износили су око 1,32 милијарде КМ и већи су за 80,49 милиона КМ или 6,46 одсто у односу на исти период 2025. године.
Остали текући трансфери у првом тромјесечју износили су 370 милиона КМ и већи су за 55,29 милиона КМ или 17,57 одсто у односу на прва три мјесеца лани, док су пензије из иностранства у поменутом периоду износиле 339,54 милиона КМ и веће су за 52,05 милиона КМ или 18,10 одсто.
У прошлој години укупни текући трансфери износили су око 5,92 милијарде КМ, од чега се око 4,46 милијарди КМ односи на новчане дознаке из иностранства, око 1,46 милијарди КМ на остале текуће трансфере, а око 1,33 милијарде КМ на пензије из иностранства.
У БиХ удио укупних дознака у бруто домаћем производу у прошлој години износио је 12,98 одсто, у 2024. 13,02 одсто, у 2023. години 12,67 одсто, а у 2022. и годину раније 13,29 одсто, односно 13,25 одсто.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
17
47
17
31
17
28
17
27
17
09
Тренутно на програму