Продужена одлука: Без извоза бензина из Русије до краја ове године

Аутор:АТВ редакција
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Забрана извоза бензина из Русије биће продужена до краја ове године, рекао је потпредсједник руске Владе Александар Новак.
"Што се тиче забране извоза бензина, радна група је одлучила да се она продужи и за произвођаче и за трговце. То јест, биће продужена до краја ове године", рекао је Новак новинарима.
Он је додао да ће забрана извоза дизела бити укинута "како се тржиште буде опорављало" да се рафинерије не би суочиле са потешкоћама са прекомјерном снабдијевањем или смањеним обимом прераде.
Садашња забрана извоза бензина истиче 31. јула, преноси Срна.
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