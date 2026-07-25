Logo

Џипијада на Штрбини окупила љубитеље оф-роуда из Српске и региона

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 17:38

Коментари:

0
Џипијада 2026. "Дани Шипова"
Фото: Srna

Џипијада на Штрбини код Мркоњић Града окупила је стотињак учесника из Републике Српске и Федерације БиХ од којих је одређен број наступио у такмичарском дијелу.

У оквиру џипијаде организована је првенствена оф-роуд трка, чији је организатор Ауто-клуб "Четири пута четири" из Шипова.

Предсједник Спортског ауто и картинг савеза Републике Српске Саша Вујасин рекао је да је ово била трећа трка из њиховог календара такмичења.

Према његовим ријечима, учесници трке кренули су из Шипова стазом која води преко планине Лисине, након чега су стигли на Штрбину код Мркоњић Града.

Он је рекао да, осим такмичарске класе, постоји и турист класа чији су учесници из Србије, Хрватске, Сјеверне Македоније, Румуније и других земаља.

Вујасин је навео да је посљедње три године трка меморијалног карактера, посвећена трагично преминулом предсједнику Ауто-клуба "Четири пута четири" Далибору Зељковићу Крушки.

Трка теренских возила организује се у оквиру манифестације "Дани Шипова", преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Џипијада

Дани Шипова

Република Српска

Босна и Херцеговина

манифестација

Коментари (0)

Више из рубрике

Бачене кокошке Требиње

Градови и општине

Угинуле кокошке бачене уз пут између села Дужи и Талежа код Требиња; Случај пријављен полицији

2 ч

0
Влада издвојила 4,8 милиона КМ: Фоча ускоро добија савремени административни центар Медицинског факултета

Градови и општине

Влада издвојила 4,8 милиона КМ: Фоча ускоро добија савремени административни центар Медицинског факултета

6 ч

0
Пожар у Хуму и Котезима под контролом

Градови и општине

Пожар у Хуму и Котезима под контролом

11 ч

0
Модричко љето мед 2026.

Градови и општине

Базар и изложба меда у оквиру "Модричког љета"

20 ч

0

  • Најновије

19

08

Манастир Осовица мјесто молитве и заједништва

19

07

Преминуо легендарни Бранислав Бодо Дробњак

18

58

Централне вијести, 25.07.2026.

18

57

Ивана Шпановић шампионка Србије!

18

42

Кашиковић за АТВ: Пожар сузбијен, нема мјеста паници

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима