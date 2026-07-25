Џипијада на Штрбини окупила љубитеље оф-роуда из Српске и региона

Аутор:АТВ редакција
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Џипијада на Штрбини код Мркоњић Града окупила је стотињак учесника из Републике Српске и Федерације БиХ од којих је одређен број наступио у такмичарском дијелу.
У оквиру џипијаде организована је првенствена оф-роуд трка, чији је организатор Ауто-клуб "Четири пута четири" из Шипова.
Предсједник Спортског ауто и картинг савеза Републике Српске Саша Вујасин рекао је да је ово била трећа трка из њиховог календара такмичења.
Према његовим ријечима, учесници трке кренули су из Шипова стазом која води преко планине Лисине, након чега су стигли на Штрбину код Мркоњић Града.
Он је рекао да, осим такмичарске класе, постоји и турист класа чији су учесници из Србије, Хрватске, Сјеверне Македоније, Румуније и других земаља.
Вујасин је навео да је посљедње три године трка меморијалног карактера, посвећена трагично преминулом предсједнику Ауто-клуба "Четири пута четири" Далибору Зељковићу Крушки.
Трка теренских возила организује се у оквиру манифестације "Дани Шипова", преноси Срна.
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