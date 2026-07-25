Тренд који је постао проблем: Окупљања младих све чешће завршавају пуцњавама

Аутор:АТВ редакција
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Окупљања младих позната као „тин тејковерс“ (teen takeovers), организована преко друштвених мрежа широм Сједињених Америчких Држава, све чешће завршавају пуцњавама, масовним хапшењима и полицијским интервенцијама.
Феномен је посљедњих година забиљежен у више америчких градова, а власти страхују да би током љета могао додатно да ескалира.
Током празничног викенда поводом Дана независности неколико хиљада младих окупило се на двије локације у Ролију у Сјеверној Каролини, гдје је рањено девет особа, укључујући и једну одраслу особу која није учествовала у окупљањима.
Слични догађаји забиљежени су и у Пенсаколи на Флориди, гдје је убијен деветнаестогодишњак, те у Њупорт Бичу у Калифорнији, гдје је ухапшено више од 400 људи након што је полиција саопштила да су тинејџери на службенике бацали експлозивне минобацачке направе и друге пројектиле.
Ипак, дио младих тврди да су оваква окупљања погрешно представљена. Дамарион Спан из Чикага каже да су строжа правила у тржним центрима и биоскопима, као и посљедице наставе на даљину током пандемије, додатно појачали осјећај изолације међу тинејџерима. Осврћући се на привлачност таквих догађаја, рекао је:
„Осјећаш се као млада особа која има слободу, која није нечим спутана.“
Спан сматра и да су затварања школа у афроамеричким четвртима Чикага те неповјерење према групама младих Афроамериканаца додатно сузили просторе за дружење.
Градови и полицијске управе покушавају да одговоре на различите начине. У Детроиту тврде да су ове године спријечили 19 окупљања пратећи промјене времена и локација на друштвеним мрежама, док је предграђе Блу Ајланд јужно од Чикага одлучило да кажњава родитеље или старатеље и тим новцем покрива трошкове чишћења и штете.
На Флориди су власти отвориле могућност примјене закона против организованог криминала ако се покаже да иза окупљања стоји „организована мрежа“.
Стручњаци упозоравају да репресија сама по себи вјероватно неће ријешити проблем.
„Оно што знамо о развоју мозга адолесцената јесте да улози неће бити оно што ће спријечити младу особу да се упусти у ризично понашање“, рекла је Мелиса Милчман из организације „Коалиција за малољетничку правду“.
Због тога неки градови покушавају да понуде алтернативе, па су у Сент Луису дио приведених тинејџера почели да одводе у центре заједнице умјесто у затвор, док су у Детроиту и Чикагу покренути програми, савјетодавна тијела и финансирана окупљања како би млади добили сигурније просторе за дружење.
(Кликс)
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