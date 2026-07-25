Стигло упозорење: Пукла веза између Вашингтона и Кијева?

Аутор:АТВ редакција
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Администрација предсједника САД Доналда Трампа упутила је званично упозорење Украјини да обустави нападе на бродове у Црном мору који нису руски, објавио је „Кијив пост“.
Према наводима америчких медија, дипломатска порука Кијеву услиједила је послије састанка извршног директора компаније „Шеврон“ Мајка Вирта и других челника нафтне индустрије са високим званичницима администрације предсједника Доналда Трампа.
На састанку је затражена додатна заштита пословања америчких енергетских компанија у Казахстану.
Повод за реакцију Вашингтона били су украјински напади дроновима на четири танкера у близини руске црноморске луке Новоросијск, при чему је један од погођених бродова био изнајмљен управо од стране компаније „Шеврон“, преноси б92.
Амерички званичник потврдио је за „Волстрит џурнал“ да је администрација након тих догађаја упутила званично упозорење Украјини, у којем је наглашено да су напади на бродове који нису руски неприхватљиви.
Истовремено је истакнуто да администрација сматра Каспијски нафтни конзорцијум (ЦПЦ) кључним правцем за транспорт нафте из Казахстана ка европским тржиштима, као и важном алтернативом руским енергетским изворима.
Иначе, лука Новоросијск представља главно извозно чвориште за нафту која стиже Каспијским нафтним водом, кроз који пролази око два одсто укупне свјетске дневне производње сирове нафте.
Компанија „Шеврон“ посједује 15 одсто удјела у Каспијском нафтном конзорцијуму, док истовремено има 50 одсто власништва у нафтном пољу Тенгиз, највећем и најпродуктивнијем у Казахстану, које чини око 12 одсто укупне свјетске производње те америчке компаније.
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