Шпанија и Француска настављају борбу са ватром, евакуисано више од 267.000 људи

Аутор:АТВ редакција
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Према подацима власти двије државе, 267.000 људи у Француској и Шпанији евакуисано је због пожара који су захватили дијелове тих земаља.
Бројне европске земље помажу у гашењу пожара, а и у Шпанији и Француској помоћ у гашењу пружа и војска. Високе температуре и јак вјетар отежавају борбу са ватром. Грчки медији преносе да је велики шумски пожар букнуо данас у подручју код града Кинета, у региону Западне Атике, а борба са ватреном стихијом води се и на Крфу.
Пожар који бјесни од сриједе у француском региону Жиронда попримио је "невиђене размјере", спаливши више од 30.000 хектара, а вјетар га шири ка Бордоу, преносе јутрос француски медији, позивајући се на локалне власти.
У Жиронди су власти до сада евакуисале више од 140.000 људи, а била је потребна додатна евакуација из превентивних разлога и из седам општина у близини Бордоа, саопштила је префектура, преноси телевизија БФМ.
Градоначелник Биганоа у Жиронди Бруно Лафон рекао је за БФМ да је пожар у том департману "прогутао" више од 30.000 хектара.
Пожар, који је најприје избио на сјеверу басена Аркашона, уништио је у тој области 19.000 хектара и 100 грађевинских објеката за три дана, саопштили су из префектуре, преноси Фигаро.
У другим регионима Француске ватрогасци се боре са ватреном стихијом, прије свега у Вару и на Корзици. У међувремену, олује су за данас прогнозиране у половини земље.
Након синоћ одржаног састанка кризног међуминистарског штаба, премијер Себастијан Лекорни најавио је да војну помоћ ватрогасцима повећава на 1.000 припадника, односно да ће послати још 500 војника, као и да шаље милион и по заштитних маски ФФП2 у Жиронду и Ланд.
Такође је рекао да ће осам нових јединица мобилних снага полиције и жандармерије бити распоређено како би се олакшале евакуације.
Пожари су активни и на више мјеста у Шпанији, због чега је у тој земљи проглашена ванредна ситуација на националном нивоу.
Најтеже је у региону главног града Мадрида и у покрајини Авила, одакле је евакуисано више од 60.000 људи, преноси шпански јавни сервис РТВЕ.
У Мадриду и даље не могу да ставе ватру под контролу због вјетра који мијења смјер, а власти се надају да ће се током дана остварити метеоролошки услови, попут веће влажности и слабијег вјетра, који ће омогућити гашење пожара.
Због пожара је саобраћај у прекиду на десет регионалних путева, а током дана ће помоћ у гашењу пожара пружити авиони из Италије и Грчке.
Мјесто пожара у Мадриду током дана ће обићи премијер Педро Санчез.
Данас су поново букнули пожари у Грчкој. У локалној ватрогасној служби на грчком острву Крф проглашена је узбуна због пожара који су избили у централним дијеловима острва Јанадес и у Ливади Ропи.
Јаке снаге ватрогасне службе одмах су распоређене на лице мјеста, а копнене и ваздушне снаге покушавају да обуздају пожар прије него што се прошири.
У операцији учествује 18 ватрогасаца, јединица 15. планинарске дивизије ЕМОДЕ, волонтери, четири ватрогасна возила, као и два хеликоптера који врше континуирано испуштање воде на жаришта, преноси Прототема.
Ватра наставља интензивно да гори, док гашење отежавају сталне промјене правца вјетра, које су посљедица интензивних термичких оптерећења која се развијају у том подручју.
Истовремено, посебно низак ниво влажности ствара повољне услове за ширење пожара, али за сада нема информација да пожар пријети да угрози стамбена подручја.
Велики шумски пожар избио је данас у подручју код града Кинета, у региону Западне Атике, а у његовом гашењу учествује 38 ватрогасаца са три пјешадијске јединице специјалне службе, као и добровољци са пет возила, док је из ваздуха ангажован један хеликоптер, преносе грчки медији.
Према наводима ватрогасне службе, пожар је избио око 13 часова у планинском предјелу, удаљеном од кућа и инфраструктуре, преноси Катимерини. У акцији гашења помоћ су пружиле и цистерне са водом општине Мегара. Ангажован је и тим за истрагу узрока пожара и кривичних дјела паљевине за подручје Западне Атике како би се утврдио узрок пожара.
(РТС)
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