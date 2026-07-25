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Токајев предложио Путину: Вратити се споразумима из Истанбула и замрзнути сукоб

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 16:56

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Токајев предложио Путину: Вратити се споразумима из Истанбула и замрзнути сукоб
Фото: Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Предсједници Русије и Казахстана Владимир Путин и Касим-Жомарт Токајев одржали су посебан разговор на маргинама Међурегионалног форума за сарадњу у Омску, јавља Спутњик.

Теме разговора су, између осталог, сукоб у Украјини, напади Кијева на Каспијски нафтоводни конзорцијум, као и сарадња Москве и Астане.

- Можда је вријеме да се овај сукоб замрзне и врати формули из Истанбула 2.0, пошто су тамо постигнути значајни резултати. Наравно, уз гаранције великих сила, укључујући Русију. А онда можемо да кренемо напред ка дуго очекиваном миру - рекао је предсједник Казахстана током састанка са руским лидером.

Све ово треба зауставити, додао је Токајев.

Казахстански предсједник је рекао да добија много сигнала из Европе и САД који се тичу украјинског сукоба.

- Нећу да кријем, добијам велики број сигнала. Обавијестио сам вас о томе телефоном. Из Европе, САД. Сигнали који се тичу актуелне ситуације, сукоба Русије и Украјине - рекао је Токајев.

Председник Казахстана је такође нагласио да, упркос приједлозима, одбија да посредује у сукобу између Русије и Украјине.

- Казахстан није трећа страна, али истовремено, упркос свим приједлозима и позивима, категорично одбијам да посредујем, јер знам да је Русија велика земља, а руски народ је велики народ. И, како кажу, они ће сами ријешити сва питања на дневном реду, без посредника - рекао је Токајев.

Путин је обећао да ће детаљно упознати Токајева са ситуацијом у Украјини.

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Тагови :

Русија

Казахстан

Владимир Путин

Украјина

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