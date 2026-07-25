Токајев предложио Путину: Вратити се споразумима из Истанбула и замрзнути сукоб

Аутор:АТВ редакција
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Предсједници Русије и Казахстана Владимир Путин и Касим-Жомарт Токајев одржали су посебан разговор на маргинама Међурегионалног форума за сарадњу у Омску, јавља Спутњик.
Теме разговора су, између осталог, сукоб у Украјини, напади Кијева на Каспијски нафтоводни конзорцијум, као и сарадња Москве и Астане.
- Можда је вријеме да се овај сукоб замрзне и врати формули из Истанбула 2.0, пошто су тамо постигнути значајни резултати. Наравно, уз гаранције великих сила, укључујући Русију. А онда можемо да кренемо напред ка дуго очекиваном миру - рекао је предсједник Казахстана током састанка са руским лидером.
Све ово треба зауставити, додао је Токајев.
Казахстански предсједник је рекао да добија много сигнала из Европе и САД који се тичу украјинског сукоба.
- Нећу да кријем, добијам велики број сигнала. Обавијестио сам вас о томе телефоном. Из Европе, САД. Сигнали који се тичу актуелне ситуације, сукоба Русије и Украјине - рекао је Токајев.
Председник Казахстана је такође нагласио да, упркос приједлозима, одбија да посредује у сукобу између Русије и Украјине.
- Казахстан није трећа страна, али истовремено, упркос свим приједлозима и позивима, категорично одбијам да посредујем, јер знам да је Русија велика земља, а руски народ је велики народ. И, како кажу, они ће сами ријешити сва питања на дневном реду, без посредника - рекао је Токајев.
Путин је обећао да ће детаљно упознати Токајева са ситуацијом у Украјини.
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