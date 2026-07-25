Бивша порно глумица постала сенаторка: Има "посебну" мисију

Аутор:АТВ редакција
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Бивша колумбијска порно глумица Дејси Алехандра Омана Ортиз, познатија под умјетничким именом Амаранта Ханк, званично је положила заклетву као сенаторка у Колумбији и тако започела ново поглавље своје каријере.
Ортиз је дужност преузела у Боготи као чланица љевичарске коалиције Историјски пакт (Pacto Historico), након што је на овогодишњим изборима освојила мандат у Сенату представљајући регију Норте де Сантандер.
Прије него што је ушла у свијет политике, радила је као новинарка, а 2017. године започела је каријеру у индустрији филмова за одрасле. Двије године касније напустила је тај посао и посветила се политичком ангажману.
Један од њених главних циљева биће унапређење права особа које стварају садржај за одрасле. Сматра да људи који раде у тој индустрији морају имати законску и социјалну заштиту како би били заштићени од искориштавања.
"Ове жене су занемарене и држава их није заштитила. Због дезинформација, предрасуда и двоструких аршина, нико није преузео одговорност да ову област уреди", поручила је.
Одговорила је и на критике оних који сматрају да бивше порно глумице не би требало да обављају јавне функције.
"Зашто жена која је радила у индустрији за одрасле не би могла да се кандидује за функцију на коју грађани бирају своје представнике", упитала је.
Као примјер навела је некадашњу италијанску порно звијезду Илону Шталер, познатију као Ћићолина, која је својевремено постала посланица у италијанском парламенту.
"Моје искуство омогућило ми је да разумијем неједнакост, борбу за слободу и социјалну економију. Проблем је што друштво гледа садржај за одрасле, али људима из те индустрије ускраћује право да учествују у доношењу одлука", закључила је нова колумбијска сенаторка, преноси Кликс.
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