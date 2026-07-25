Угинуле кокошке бачене уз пут између села Дужи и Талежа код Требиња; Случај пријављен полицији

Аутор:АТВ редакција
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Угинуле кокошке несавјесно су бачене уз пут између села Дужи и Талежа код Требиња. Након пријаве мјештана, реаговале надлежним комуналним и инспекцијским службама почело је уклањање угинулих животиња, на безбједан начин.
Међу тридесетак угинулих пронађено је, на истом локалитету, још двадесетак живих.
Случај је пријављен и Полицијској управи Требиње.
(РТРС)
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