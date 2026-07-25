Снажна експлозија у индустријском комплексу: Повријеђено 20 ватрогасаца

Аутор:АТВ редакција
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Двадесет ватрогасаца пребачено је у болницу након експлозије током пожара у индустријском комплексу у Есексу, на југоистоку Енглеске, саопштила је ватрогасна служба.
Велики пожар избио је јуче у комплексу зграда у близини Ретендона, након чега је проглашено ванредно стање, а становници околних зграда су евакуисани.
🚨 BREAKING: Firefighters are tackling a major industrial unit blaze on Southend Road between East Hanningfield and Rettendon, Essex.— Diginomad (@Realist_pilled) July 24, 2026
An explosion at the site (reported by some as involving a fertiliser store at Highlands Farm) was heard and felt across wide parts of Essex, with… pic.twitter.com/AkPLQV0ZmI
Експлозија се десила када се запалило ђубриво ускладиштено у једном од објеката, преноси "Телеграф".
Четири ватрогасца су задобила лакше повреде, а остали су подвргнути превентивним прегледима, укључујући провјере могућег оштећења слуха усљед снажне експлозије.
Сви су касније пуштени из болнице.
У гашењу пожара учествовало је више од 100 ватрогасаца, а експлозија се чула готово 25 километра даље, у Саутенду, преноси Срна.
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