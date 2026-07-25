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Снажна експлозија у индустријском комплексу: Повријеђено 20 ватрогасаца

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 17:59

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Снажна експлозија у индустријском комплексу: Повријеђено 20 ватрогасаца
Фото: screenshot / x

Двадесет ватрогасаца пребачено је у болницу након експлозије током пожара у индустријском комплексу у Есексу, на југоистоку Енглеске, саопштила је ватрогасна служба.

Велики пожар избио је јуче у комплексу зграда у близини Ретендона, након чега је проглашено ванредно стање, а становници околних зграда су евакуисани.

Експлозија се десила када се запалило ђубриво ускладиштено у једном од објеката, преноси "Телеграф".

Четири ватрогасца су задобила лакше повреде, а остали су подвргнути превентивним прегледима, укључујући провјере могућег оштећења слуха усљед снажне експлозије.

Сви су касније пуштени из болнице.

У гашењу пожара учествовало је више од 100 ватрогасаца, а експлозија се чула готово 25 километра даље, у Саутенду, преноси Срна.

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Тагови :

пожар

Велика Британија

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