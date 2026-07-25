Крвопролиће у љетовалишту: Погинуло 11 људи, међу њима и дјеца

Аутор:АТВ редакција
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У ноћном украјинском нападу на одмаралиште у дијелу Запорошке области под руском контролом погинуло је 11 особа, међу којима је четворо дјеце, саопштиле су руске власти.
Москва је у суботу оптужила Кијев да је намјерно гађао цивиле. Украјина за сада није коментарисала ове наводе.
Гувернер Запорошке области којег је поставила Русија, Јевгениј Балицки, изјавио је да је у нападу на туристичко насеље Кириливка рањено још 16 људи.
"Непријатељ је видео и разумио кога гађа", написао је Балицки на Телеграму.
BANDERITES have murdered Children and Families at a Holiday Resort with FPV drones — Juta - Sofia Vasilevskaya🇷🇺 (@Parkidem_Sofia) July 25, 2026
THREE children and SIX adults were killed in a strike by the Ukrainian Armed Forces on a tourist base in the Zaporizhzhia region.
"Last night, tourist bases in the village of Kirillovka,… pic.twitter.com/zctNLn6kKf
Украјина је у суботу саопштила да су њени дронови погодили руску нафтну платформу у Каспијском мору и рафинерију у Сибиру. Истовремено, и Кијев и Москва потврдили су нападе на бродове за које тврде да превозе војни терет.
Погођени енергетски објекти налазе се више од 700, односно 2.000 километара од украјинске територије. Ови напади потврђују све већи домет украјинске кампање дроновима дугог домета, чији је циљ да ослаби руске војне капацитете и изврши притисак на Кремљ уочи евентуалних мировних преговора.
Служба безбједности Украјине (СБУ) саопштила је да је погођена нафтна платформа Филановски, која је у власништву компаније Лукоил.
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