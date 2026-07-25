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Јединствен случај код Бањалуке: Да ли сте чули за трешње узгојене у саксијама?

Аутор:

Зорица Петковић
25.07.2026 19:28

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Трешње у саксијама
Фото: ATV

Невенко Гранолић, дугогодишњи је органски произвођач поврћа. На његовом имању налазе се најсавременији, аутоматизовани пластеници, али када се поврће обере, пластеници су мјесецима празни.

Дошао је на идеју да управо у њима један дио године узгаја трешње, воће које једне године роди па прероди, а друге је обере мраз и хладноћа. Саднице је, прича, набавио у Грчкој.

„ Онда сам тражио те сорте које имају рану епоху дозријевања . Изабрао сам сорте нимбус, свич аријана и ред пацифик тако да имамо те три сорте које су нове , нису из БиХ па морамо да испитамо како ће се понашати у тим условима , на супстратима“, рекао нам је Невенко Гранолић, органски произвођач.

Трешње су засађене зимус и у одличном су стању.

На овој локацији у бањалучком насељу Мотике засађено је око 1000 стабала трешања. Први род очекује се на прољеће.

Ресорно министарство препознало је Невенков подухват као иновацију коју би и финансијски требало подржати. Подршку су му пружили и стручњаци са Пољопривредног факултета.

„ То је једна новина, не само за нас овдје. Мислим да је први засад у Европи за који ми знамо и са којим контактирамо је на Универзитету у Норвешкој гдје су радили на много мањем обиму у пластичним врећама , гдје је трешња била у пластенику, није се никад износила. Резултати су били задовољавајући, принос је био добар тако да смо у контакту са тим истраживачима и покушавамо да њихова искуства пренесемо и код нас“, рекао је проф. др Миљан Цветковић, Пољопривредни факултет УНИБЛ.

О приносима је за сада тешко говорити јер је у питању органски узгој, а уз то су присутни други изазови. На органскима трешњама у саксијама обављена је и љетња резидба. Чека се само захлађење и њихова селидба у пластенике.

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Тагови :

Невенко Гранолић

трешње у саксијама

Пољопривреда

Мотике

Бањалука

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