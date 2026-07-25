СНСД Бањалука: Новац за воду ненамјенски потрошен, а мјештани се позивају на стрпљење

Аутор:АТВ редакција
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Знају мјештани поткозарских села, много боље од директора бањалучког Водовода, откад постоји проблем са водоснабдијевањем, поручују из ГрО СНСД-а Бања Лука.
"У данима кад немају воде најмање им требају његове изјаве о узроцима, а поготово позиви на стрпљење зато што се водовод, тренутно, гради", поручују из ове странке и наводе даље:
"Исто тако мјештани знају да је новац од ранијег кредита за изградњу водоводне мреже ненамјенски потрошен, а нико не зна за шта, тако да је тачно да је овај проблем могао бити раније ријешен, а зашто није, то треба да одговори градоначелник који је новац потрошио".
Сада, кад је скупштинска већина предвођена СНСД-ом изгласала нови кредит за изградњу водовода, и чија се свака марка помно прати, како наводе из бањалучког СНСД-а, лако је смиривати огорчене мјештане говорећи да се проблем рјешава.
"Лицемјерно!", поручују они.
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