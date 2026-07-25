СНСД Бањалука: Новац за воду ненамјенски потрошен, а мјештани се позивају на стрпљење

"У данима кад немају воде најмање им требају његове изјаве о узроцима, а поготово позиви на стрпљење зато што се водовод, тренутно, гради", поручују из ове странке и наводе даље:

"Исто тако мјештани знају да је новац од ранијег кредита за изградњу водоводне мреже ненамјенски потрошен, а нико не зна за шта, тако да је тачно да је овај проблем могао бити раније ријешен, а зашто није, то треба да одговори градоначелник који је новац потрошио".

Сада, кад је скупштинска већина предвођена СНСД-ом изгласала нови кредит за изградњу водовода, и чија се свака марка помно прати, како наводе из бањалучког СНСД-а, лако је смиривати огорчене мјештане говорећи да се проблем рјешава.

"Лицемјерно!", поручују они.