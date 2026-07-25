У Улици Милана Радмана стабла нису имала шансе, али зато амброзија расте као луда

Аутор:АТВ редакција
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Прије само два мјесеца јавност је слушала приче о обнови дрвореда у Улици Милана Радмана, након што су посјечена стара стабла и најављена садња нових. Међутим, умјесто уређеног зеленог појаса, око тек засађених садница данас расте амброзија, што је изазвало огорчење грађана.
Они питају ко је задужен за одржавање нових садница и зашто се дозвољава ширење алергене биљке управо на мјесту које је представљено као примјер уређења градског зеленила.
Подсјећамо, након сјече дрвореда у овој улици градске власти су најавиле обнову зеленог појаса и садњу нових стабала.
Присјетимо се фотографије на којој градски менаџер Мирна Савић Бањац позира с лопатом гдје „сади“ нове саднице, а око којих данас бујају грмови амброзије.
Да ли ће градски менаџер поново осванути на новим фотографијама, али овај пут с тримером, не знамо, али оно што је јасно, бар станарима Улице Милана Радмана да је брига града брзо ишчезла, а сада умјесто посјечених стабала воде бригу о потенцијалним проблемима, које им може донијети амброзија.
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