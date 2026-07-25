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У Улици Милана Радмана стабла нису имала шансе, али зато амброзија расте као луда

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 15:42

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Амброзија Ул Милана Радмана
Фото: Ustupljena fotografija

Прије само два мјесеца јавност је слушала приче о обнови дрвореда у Улици Милана Радмана, након што су посјечена стара стабла и најављена садња нових. Међутим, умјесто уређеног зеленог појаса, око тек засађених садница данас расте амброзија, што је изазвало огорчење грађана.

Они питају ко је задужен за одржавање нових садница и зашто се дозвољава ширење алергене биљке управо на мјесту које је представљено као примјер уређења градског зеленила.

Амброзија Ул Милана Радмана
Амброзија Ул Милана Радмана

Подсјећамо, након сјече дрвореда у овој улици градске власти су најавиле обнову зеленог појаса и садњу нових стабала.

Присјетимо се фотографије на којој градски менаџер Мирна Савић Бањац позира с лопатом гдје „сади“ нове саднице, а око којих данас бујају грмови амброзије.

Садња нових садница Улица Милана Радмана
Садња нових садница Улица Милана Радмана

Да ли ће градски менаџер поново осванути на новим фотографијама, али овај пут с тримером, не знамо, али оно што је јасно, бар станарима Улице Милана Радмана да је брига града брзо ишчезла, а сада умјесто посјечених стабала воде бригу о потенцијалним проблемима, које им може донијети амброзија.

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Тагови :

Бањалука

Ул. Милана Радмана

амброзија

Градска управа Бањалука

грађани критикују

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