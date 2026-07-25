Дарко Младић: Мој отац је мало стабилнији

- И сада је ситуација јако тешка и он не може да говори, односно врло тешко после ова два мождана удара која је претрпео. Након првог можданог удара требало им је месец дана да констатују да је уопште доживео мождани удар. На неки начин је и чудо то што се колико толико стабилизовао и повратио - рекао је Дарко Младић.

Дарко је открио да је прије мјесец дана са млађим сином ишао у посјету оцу .

- Он је успео са њим да одигра и две партије шаха . То је велики помак од онога у каквом је стању био почетком маја. Стабилизовао се колико толико и даће Бог да издржи - нагласио је Дарко.

На питање како је реаговао када се срео са унуком, Дарко је рекао да га релативно често посјећују.

- Наизменично водим сву моју децу и наравно да је срећан када види унуке и они му дају нову енергију да издржи. То је за њедга гориво које га одржава у животу- истакао је Дарко и додао да ће се у понедјељак наново чути и да ће му пренијети све догађаје и поздраве и из Калиновика и са Гвозна што ће га сигурно обрадовати.

(Глас Српске)