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Дарко Младић: Мој отац је мало стабилнији

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 16:48

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Ратко Младић
Фото: Таnjug/Jerry Lampen/Pool via AP, File

Син генерала Ратка Младића, Дарко Младић рекао је да се јуче чуо и видио са својим оцем и да је „мало стабилнији“ сада, те да ће му у понедјељак пренијети све што се дешавало у Калиновику и на Гвозну што ће га сигурно обрадовати.

- И сада је ситуација јако тешка и он не може да говори, односно врло тешко после ова два мождана удара која је претрпео. Након првог можданог удара требало им је месец дана да констатују да је уопште доживео мождани удар. На неки начин је и чудо то што се колико толико стабилизовао и повратио - рекао је Дарко Младић.

Дарко је открио да је прије мјесец дана са млађим сином ишао у посјету оцу .

- Он је успео са њим да одигра и две партије шаха . То је велики помак од онога у каквом је стању био почетком маја. Стабилизовао се колико толико и даће Бог да издржи - нагласио је Дарко.

На питање како је реаговао када се срео са унуком, Дарко је рекао да га релативно често посјећују.

- Наизменично водим сву моју децу и наравно да је срећан када види унуке и они му дају нову енергију да издржи. То је за њедга гориво које га одржава у животу- истакао је Дарко и додао да ће се у понедјељак наново чути и да ће му пренијети све догађаје и поздраве и из Калиновика и са Гвозна што ће га сигурно обрадовати.

(Глас Српске)

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Тагови :

Ратко Младић

Дарко Младић

Хашки суд

Међународни механизам

лијечење

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