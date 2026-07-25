Манастир Осовица обиљежава празник Пресвете Богородице Тројеручице

Аутор:АТВ редакција
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Српски православни манастир Осовица, код Српца, обиљежава празник иконе Пресвете Богородице Тројеручице, заштитнице ове светиње. Свечаности присуствује предсједник Милорад Додик.
Свету архијерејску литургију служи митрополит бањалучки Јефрем.
Свечаности присуствују и министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић, министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић, организациони секретар СНСД-а Игор Додик, посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић, те велики број вјерника.
Манастир Осовица једна је од највећих православних светиња у Републици Српској.
Иако нису сачувани значајнији писани трагови о овом манастиру, историчари претпостављају да је ова светиња ктиторско дјело краља Стефана Драгутина Немањића, владара Срема, Мачве, Усоре и Соли.
Од самог оснивања у 14. вијеку, манастир је скрнављен и разаран, али и обнављан, пратећи и дијелећи судбину српског народа.
У саборној манастирској цркви посвећеној Благовијестима Пресвете Богородице налази се једна од највећих српских светиња - икона Пресвете Богородице Тројеручице, која је дар манастира Хиландар.
У манастирском комплексу прије двије године откривен је Споменик у част мајке, кога је израдио вајар Вујадин Малешевић на иницијативу архимандрита Теофила, игумана манастира.
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