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Премијер Српске обишао погоне ХЕ на Дрини

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 21:24

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Премијер Републике Српске Саво Минић посјетио је Хидроелектрану на Дини
Фото: ATV

Више од стотину радника ХЕ на Дрини дочекало је премијера Републике Српске. Кратко им се обратио, али рекао оно што су жељели чути.

"Највише струје производите по најнижој цијени, и да се борите за то, не због ваших плата. Него да се то повећа зато што то заслужујете", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.

Минић је потом обишао главни погон ове ХЕ Вишеград.

Управо прекидачи могли би представљати проблем у будућности, с обзиром на то да је њихова производња прекинута, а произвођач обавијестио да их више не може сервисирати. Минић је обећао да ће Влада предузети све да обезбиједи потребне дијелове.

"Сама чињеница да немамо више произвођача тих склопки. И да нам не може више дати сервис, нас обавезује да будемо спремни. Морамо то обезбиједити, ту нема али, то мора бити мора", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.

"Тиме ћемо осигурати погонску спремност и обезбиједити потребне киловате у ЕП Републици Српској", рекао је Недељко Перишић, директор ХЕ на Дрини

Ипак, оно што запослене и Управу највише занима је производна цијена електричне енергије, о којој је Минић радницима говорио на почетку посјете. Радници у овом погону произведу један гига ват струје.

"Други имају пола од тога. Имају просјечну плату 1600 и нешто КМ, а други имају 1900 или преко 2000. Ја апсолутно њих разумијем, зато је била интеракција са радницима са том темом", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.

"Предсједник је обећао да ћемо имати састанак са само том темом. Мислим да имамо јаке аргументе, конкретне. Цијеним и мислим да је ХЕ на Дрини гигант, али то својим пословним резултатима не показујемо", рекао је Недељко Перишић, директор ХЕ на Дрини.

На састанку у управи ХЕ на Дрини договорено је и да Хидроелектране запосле десет дјеце погинулих бораца, а општина Вишеград 12. Састанку је присуствовао и начелник Младен Ђуровић.

"Сарадња општине и ХЕ је на завидном нивоу. ХЕ у задњих 9 година од кад је на челу ова управа урадила много значајних пројеката за нашу општину уз сагласност Владе", рекао је Младен Ђуровић, начелник Вишеграда.

На путу од Хидроелектране до управе ХЕ на Дрини које су у Андрићграду, премијер је добио и лични портрет. Академски сликар Милан Тубић, за пет минута нацртао је премијеру цртеж.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

Саво Минић

Република Српска

ријека дрина

Вишеград

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