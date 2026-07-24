Трамп најавио нове велике царине на увоз робе из ЕУ

Аутор:АТВ редакција
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САД ће увести нове велике царине на увоз робе из ЕУ и желе да Брисел поништи казне уведене америчким технолошким гигантима, саопштио је амерички предсједник Доналд Трамп.
"ЕУ ће платити веома високу цијену за такво незаконито и неетичко понашање на које сам их стално упозоравао", написао је Трамп на "Трут сошл", коментаришући одлуку ЕУ да казни "Гугл" са готово милијарду долара.
Трамп је навео да ће казне бити у потпуности поништене и да очекује увођење великих царина у најкраћем могућем року.
Он је поступке ЕУ описао као незаконите и веома дискриминаторне.
Трамп је нагласио да се таква пракса, која је почела током мандата бившег америчког предсједника Џозефа Бајдена, неће наставити у мандату његове администрације, преноси Срна.
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