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Детаљи напада: Власник добермана спасавао дјевојчицу (17) па и сам изуједан завршио у болници!

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 22:59

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Детаљи напада: Власник добермана спасавао дјевојчицу (17) па и сам изуједан завршио у болници!

У насељу Бољевци вечерас се догодила права драма када су два пса расе "доберман" напала седамнаестогодишњу дјевојчицу И. К. (17) и нанијела јој тешке уједне ране, сазнаје "Телеграф.рс".

Како сазнаје овај портал, инцидент се одиграо око 21 час у дворишту једне куће у Улици мира. Пси, који су у власништву Ј. Г. (46), из непознатих разлога су скочили на тинејџерку и почели да је уједају у предјелу глутеуса и ногу.

doberman

Србија

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Видјевши језив призор, власник паса Ј. Г. одмах је скочио како би одбранио дјевојчицу и отргао разбјеснеле животиње од ње. У тој лавовској борби и сам је задобио за сада неутврђене повреде.

Хитна реакција и хоспитализација

Дјевојчица је колима Хитне помоћи одмах транспортована у болницу, гдје су јој констатоване уједне ране и пружена неопходна медицинска помоћ.

С друге стране, повређени власник паса је прије доласка полицијске патроле возилом превезен у болницу.

Свједок потврдио ужас

Полицијска патрола је изласком на лице мјеста затекла сведокињу Е. К. (21), која је у потпуности потврдила наводе пријаве и детаље напада. Од ње је на лицу мјеста узета службена белешка.

Истрага у току

О цијелом случају је обавјештен и дежурни јавни тужилац Трећег основног јавног тужилаштва у Београду.

Сва лица умијешана у овај инцидент упућена су да се након детаљних љекарских прегледа и узете медицинске документације јаве у Полицијску станицу. Даљи рад на расвјетљавању свих околности овог напада преузела је Група за сузбијање криминалитета (ГЗСК) ПС Сурчин.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

doberman

Србија

napad psa

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