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Ер Србија преусмјерава летове из Тивта због јата птица

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 12:51

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Ер Србија преусмјерава летове из Тивта због јата птица
Фото: АТВ

Компанија Ер Сербиа саопштила је да је данас да је због немогућности да се ваздушни саобраћај одвија у потпуно безбједним условима усљед нерегулисаног налета јата птица у зони Аеродрома Тиват, била приморана да преусмјери своје летове на алтернативне аеродроме у региону.

Како су навели из компаније, претходних дана са истим проблемом суочавале су се и друге авио-компаније које саобраћају са Аеродрома Тиват, због чега су безбједносне процјене и одговорно доношење оперативних одлука од кључног значаја за заштиту путника и посада.

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Надлежне службе српске националне авио-компаније предузимају све што је у њиховој моћи како би очувале редовност саобраћаја, у складу са планираним редом летења, наводи се у саопштењу.

Из компаније су захвалили путницима на разумијевању и стрпљењу у околностима које су ван контроле авио-компаније те поручили да настављају да предузимају све неопходне активности како би путницима омогућили безбједно путовање, преноси Тан‌југ.

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Тагови :

летови

Србија

птица

Тиват

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