Рекорд у болници у Београду: За сат рођено девет беба, од тога три пара близанаца

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Клиничко-болничком центру "Доктор Драгиша Мишовић" за сат времена рођено је шест беба из три близаначке трудноће, а још три жене на свијет су донијеле три бебе чиме је постигнут рекорд у овом породилишту да за сат времена буде рођено чак девет беба.
Начелница Болнице за гинекологију и акушерство др Слађана Михајловић каже да је то један од најљепших дана које памти откако ради у тој установи.
Породица
Постоје имена која црква не прихвата: Мијењају се приликом крштења
"Све је протекло у најбољем реду. Трудноће са близанцима сматрају се високоризичним, али захваљујући уиграном тимском раду гинеколога, анестезиолога, бабица и неонатолога, сви порођаји завршени су успешно. Пресрећни смо што су и маме и бебе добро“, истакла је Михајловић за РТС.
У протекла 24 сата у тој установи рођено је више од 18 беба, док је од почетка године на свијет дошло више од 2.500 новорођенчади.
"Не јуримо рекорде, већ квалитет. Најважније нам је да су маме задовољне и да нам се враћају и у наредним трудноћама. То је највећа потврда поверења у наш рад", нагласила је др Михајловић.
Због великог броја порођаја, породилиште је свакодневно попуњено, али, како истиче начелница, ниједна трудница није враћена због недостатка мјеста. Капацитети су проширени отварањем додатног одјељења неонатологије у сарадњи са управом КБЦ-а, Министарством здравља и Дечјом болницом.
У установи подсјећају да се однедавно омогућава и присуство партнера на порођају, што је додатна подршка будућим родитељима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
4 ч5
Република Српска
17 ч0
Република Српска
17 ч0
Најновије
12
51
12
51
12
50
12
41
12
38
Тренутно на програму