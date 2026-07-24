Logo

Рекорд у болници у Београду: За сат рођено девет беба, од тога три пара близанаца

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 10:46

Коментари:

0
беба и мајка руке
Фото: Pexel/Lily T

У Клиничко-болничком центру "Доктор Драгиша Мишовић" за сат времена рођено је шест беба из три близаначке трудноће, а још три жене на свијет су донијеле три бебе чиме је постигнут рекорд у овом породилишту да за сат времена буде рођено чак девет беба.

Начелница Болнице за гинекологију и акушерство др Слађана Михајловић каже да је то један од најљепших дана које памти откако ради у тој установи.

Беба

Породица

Постоје имена која црква не прихвата: Мијењају се приликом крштења

"Све је протекло у најбољем реду. Трудноће са близанцима сматрају се високоризичним, али захваљујући уиграном тимском раду гинеколога, анестезиолога, бабица и неонатолога, сви порођаји завршени су успешно. Пресрећни смо што су и маме и бебе добро“, истакла је Михајловић за РТС.

Не јуримо рекорде, већ квалитет

У протекла 24 сата у тој установи рођено је више од 18 беба, док је од почетка године на свијет дошло више од 2.500 новорођенчади.

"Не јуримо рекорде, већ квалитет. Најважније нам је да су маме задовољне и да нам се враћају и у наредним трудноћама. То је највећа потврда поверења у наш рад", нагласила је др Михајловић.

Због великог броја порођаја, породилиште је свакодневно попуњено, али, како истиче начелница, ниједна трудница није враћена због недостатка мјеста. Капацитети су проширени отварањем додатног од‌јељења неонатологије у сарадњи са управом КБЦ-а, Министарством здравља и Дечјом болницом.

У установи подсјећају да се однедавно омогућава и присуство партнера на порођају, што је додатна подршка будућим родитељима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

беба

близанци

Србија

Београд

порођај

Коментари (0)

Више из рубрике

За шест мјесеци у Српској 6.934 удеса, погинуло 45 особа

Република Српска

За шест мјесеци у Српској 6.934 удеса, погинуло 45 особа

2 ч

0
влада српске сједница плате и пензије повећање

Република Српска

Влада Српске одобрила 850.000 КМ за ново насеље у Љубињу

4 ч

5
МУП Републике Српске

Република Српска

Потписани уговори са кадетима и уручени кључеви нових возила САЈ-у и Жандармерији

17 ч

0
Саобраћај је организовано кретање транспортних јединица, превоз људи, робе и информација на одређеној мрежи саобраћајница.

Република Српска

Порука возачима: "Прилагодите брзину"

17 ч

0

  • Најновије

12

51

Радоје Звицер осуђен на максималних 40 година затвора

12

51

Ер Сербиа преусмјерава летове из Тивта због јата птица

12

50

Драма на Дунаву: Луксузни крузер ударио у зид код бране, има повријеђених

12

41

Огласила се СИПА о акцији ”Борац”: У претресима изузета пословна документација

12

38

Хорор у Хрватској: Тијело жене пронађено у мору, откривени детаљи ужаса

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима